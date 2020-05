Afirma diputada que sí se atendió una petición que era innecesaria

Staff correo

Estado.- El coronavirus no sólo ha lastimado la economía estatal, sino que las familias se encuentran fracturadas y la violencia intrafamiliar se ha incrementado exponencialmente, cuyas cifras superaran por mucho las denuncias del año pasado.

Tan solo en la capital, se disparó este 2020 registrando a la fecha 87 casos atendidos por la Procuraduría de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes, de los cuales en su mayoría son las mamás las agresoras de sus propios hijos.

Almendra Domínguez, procuradora auxiliar para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del SMDIF en la capital, informó lo anterior y precisó durante el periodo de cuarentena los reportes de violencia infantil aumentaron, incluso precisó que del 28 de marzo al corte del 8 de mayo recibieron 26 casos.

“Lo que va del tema de la cuarentena sí se disparó un poquito porque sigo manteniendo la media de reportes pero considerando que ahorita no me están llegando reportes de escuelas y los que me llegan son mediante Policía Preventiva que son de asuntos donde se está generando más violencia”, explicó la funcionaria.

Detalló que de los 87 casos la mayoría son niños y la incidencia es más frecuente en colonias y barrios de zona urbana, mientras que la menor cantidad de casos corresponden a zona rural, además comentó que los tipos de violencia son variables y resaltó los de abuso sexual que por ser hechos más graves son turnados a la Fiscalía General del Estado.

Precisó que en la parte urbana los lugares de donde han atendido reportes son El Encino, Pueblito de Rocha, Las Bateas, La Venada, colonia Los Ángeles, Santa Teresa, Cerro de los Leones, Las Biznagas, Cerro del Hallo, Cerro del Cuarto, Marfil, Linda Vista, Las Bateas, El Edén, Las Águilas, Los Alcaldes y Las Teresas.

Supera al año pasado

En Irapuato estos casos también se ha incrementado exponencialmente, cuyas cifras superaran por mucho las denuncias del año pasado, dio a conocer el director general de Proximidad, Julio González Borja.

Compartió que el Centro de Atención a Víctimas (CAV) dio atención a 79 personas durante todo el 2019 y en tan sólo cuatro meses y 12 días, ya se tiene registro de 65 intervenciones, de los cuales nueve ocurrieron en abril.

“Fueron nueve intervenciones de violencia hacia la mujer, en el mes de abril, que se hace la canalización y las llevamos a hacer su denuncia y obviamente de damos seguimiento que son las nueve que hemos tenido, en mayo no tengo el dato, pero sí hay y están saliendo y la orden es llevarlas a proteger y obviamente a poner su denuncia y darle seguimiento para que esto no suceda”, compartió el director de Proximidad.

La intervención del Municipio, dijo, se ve limitada durante la pandemia, pues no se pueden tener acciones preventivas como talleres o pláticas, pero sí se da atención psicológica, asesoría y apoyos vía telefónica a través del CAV, cuyo servicio es gratuito y cuando se requiere la intervención acuden elementos de la Policía municipal especialistas en psicología, asesoría jurídica, entre otros servicios.

“El confinamiento lo que está generando es estrés al interior del hogar entendemos que es el estrés por la falta de trabajo, el tema de la falta de economía, de la movilidad, es estrés de lo que se está llevando a casa”, compartió.

Detalló que cuando se hace una intervención y la mujer lo requiere, los propios elementos hacen un acompañamiento para canalizarla al Centro de Justicia para Mujeres, en donde se le da el seguimiento adecuado y la protección a quien lo necesita, e incluso se pueden llevar a otro lugar fuera del hogar para que se resguarden.

La mayoría de los reportes fueron realizados en la zona sur del municipio en la Nuevo México, 18 de Agosto, La Lupita, la 12 de Diciembre.

Según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública publicó que durante marzo fueron abiertas 169 carpetas de investigación por violencia intrafamiliar, que representa un incremento del 24% en comparación con las denuncias realizadas durante febrero de este año.

