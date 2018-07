Afirma contralor que pista de atletismo está en condiciones óptimas

En días pasados con la llegada de las lluvias la recién construida y entregada pista de atletismo registró encharcamientos, lo que generó la inconformidad de algunos deportistas

David Olvera

San Luis de La Paz.- A pesar de los encharcamientos ligeros que se presentaron durante la temporada de lluvias en la nueva pista de atletismo, el contralor municipal, Sergio Bárcenas, refirió que hizo la supervisión de calidad y no se encontraron desperfectos; sin embargo, se tiene la garantía de una año.

En días pasados con la llegada de las lluvias la recién construida y entregada cancha de atletismo registró encharcamientos, lo que generó la inconformidad de algunos deportistas.

Al respecto el responsable de la contraloría municipal Sergio Rodríguez Bárcenas, informó que la pista ya fue entregada a la dirección del deporte quien se encargara de su administración y mantenimiento.

Rodríguez Bárcenas reconoció que la obra tuvo retrasos y observaciones en su momento, que ya fueron corregidas, en cuanto al encharcamiento refirió que de manera personal se verificó y no se encontraron estancamientos de agua de relevancia; sin embargo, por parte de las empresas se tiene la garantía de un año en caso de que surjan desperfectos sobre su construcción.

“Te comento que derivado de las lluvias se observó que no hubiera daños o encharcamientos de la pista y cerca de las 10 de la mañana, no había indicios de encharcamientos, solo corchos pero no hay daños”.

