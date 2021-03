Afirma AMLO que no se vacunará en público, “no quiero que se haga espectáculo”

Redacción

México.- Durante su conferencia de prensa matutina, Andrés Manuel López Obrador, anunció que será la próxima semana cuando reciba la vacuna contra el COVID-19, sin embargo, no dio más detalles de la fecha, la sede ni el horario que le correspondería para recibir el antígeno.

“Me recomiendan los médicos que me vacune (…) me vacuno la semana próxima. No les voy a decir porque no quiero que se haga un espectáculo. Nada más voy a ir a donde me corresponde y me voy a vacunar.”, dijo.

López Obrador también comentó que se sometió a exámenes de sangre para determinar si contaba con los anticuerpos necesarios y afirmó que no hubo problema en el tema. “Me sacaron sangre para ver cuántos anticuerpos tengo. No hay problema, tengo anticuerpos, pero recomiendan que sí me debo de vacunar”.

De esta manera, el Presidente se unirá a los tres integrantes del gabinete que él encabeza quienes ya han recibido la vacuna: Jorge Alcocer Varela, Secretario de Salud; Olga Sánchez Cordero, Secretaria de Gobernación (SEGOB) y Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos humanos, población y migración de la SEGOB.

