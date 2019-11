Afirma alcaldesa gobierno estatal negó más apoyo policial a Salamanca

La mandataria municipal afirmó que solicitó 150 elementos de la FSPE sin embargo le manifestaron que no podrían ayudarla más

Yadira Cárdenas

Salamanca.- El gobierno del Estado negó el apoyo de 150 elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) para la reforzar la seguridad del municipio, así lo señaló la alcaldesa Beatriz Hernández Cruz, quien lamentó está negativa luego de la situación que se vive en Salamanca.

La presidenta municipal señaló que tras solicitar de manera escrita y formal a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado el apoyo de 150 elementos de manera transitoria que se sumarían a los 106 que vigilan al municipio, tras esperar varias semanas una respuesta ésta finalmente llegó.

“Ya contestó el secretario de seguridad Álvar Cabeza de Vaca diciendo que no, que ya nosotros tenemos 106 elementos y que fue lo que se decidió aquí, lo único que hice fue lo que en su momento me sugirió, que así como en Celaya se había hecho una petición de manera temporal y fue lo que hice, sin embargo se me dijo que no”

Beatriz Hernández Cruz, mencionó que esta decisión le será notificada al Consejo de Participación Ciudadana y Seguridad, porque los integrantes son ciudadanos que representan sectores de los más importantes y están en la disposición de ver qué acciones se pueden tomar juntos, además de seguir tocando puertas y buscar recursos. “También estamos tratando de recuperar las motocicletas y bicicletas para que nuestros elementos tengan la infraestructura para trabajar”.

Dijo estar consciente de la situación que priva al municipio en el tema de seguridad y aunque de acuerdo a las estadísticas ha bajado el robo a transeúnte, continúan los asaltos a comercios, como el del pasado lunes en la cafetería ‘Deligarden’, la cual decidió cerrar sus puertas por esta situación.

En este caso la alcaldesa señaló que estarán acercándose al comercio para buscar una manera de apoyar, “no hemos dejado de atender el problema un solo día, y siempre que hay eventos de personas que hacen el esfuerzo y se levantan todos los días poniendo su negocio y tratando de salir adelante, estamos cerca”

