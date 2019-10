Afirma alcalde de Silao que en GM no hay despidos

El mandatario municipal indica que los paros que se tienen actualmente son programados y se dan para mantenimiento, además manifiesta que ha tenido comunicación con la empresa

Karla Silva

Silao.- El alcalde de Silao, José Antonio Trejo Valdepeña, afirmó que no se están presentando despidos laborales en el Complejo Silao de la General Motors, sin embargo, obreros exhiben lo contrario.

Al opinar sobre los paros técnicos que se viven en Guanajuato, derivados de la huelga registrada por el cierre de plantas en Estados Unidos y la demanda de sus derechos labores, el Presidente Municipal señaló: “Aunque por ahí seleccionó que hay despidos, yo les puedo decir que no hay despidos; he estado en comunicación con la gente de GM, únicamente nos han pedido reserva porque es información corporativa y que no pueden ellos (…) informar”.

Además, declaró que los paros presentados son rutinarios y programados. Continuó: “Los empleados y el personal no está en desatención, no está en descubierto; insisto, son etapas de mantenimiento que no es la primera vez que se dan, ya se han dado en otro momento y es parte de la programación anual que ellos tienen de actividades internas”.

Trejo Valdepeña dijo que a través de Fomento Económico en el municipio, se ha mantenido comunicación constante con Gobierno del Estado para conocer las condiciones laborales en las empresas y la conclusión es que “hay estabilidad laboral”.

Varios trabajadores han sido liquidados por la compañía y otros tantos, no han aceptado firmar finiquito ya que señalan, no corresponde a lo estipulado por la Ley Federal del Trabajo.

RC

Comentarios

Comentarios