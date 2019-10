Aficionado que ‘toqueteó’ a jugadora teme por su vida

El seguidor de Tigres afirma que su acción no fue voluntaria y que ahora sufre linchamiento digital y amenazas

México.- El aficionado identificado como David ‘N’ quien fuera identificado como el hombre que ‘tocó’ el pecho de Sofía Huerta mientras se tomaba una fotografía, dijo que sus acciones fueron involuntarias y nunca se dio cuenta de lo que hizo.

A pesar de que el club Tigres ya lo vetó de su estadio, el aficionado en una entrevista radiofónica manifiesta que intentó ponerse en comunicación con el club para aclarar el hecho, sin embargo no le responden

“No fue mi intención. Sólo quería la foto con la jugadora. No iba solo, iba con mis hijos. No vi dónde coloqué la mano. La mirada la tenía en mi celular. No me gustaría que le hicieran eso a mi hija. Soy padre de familia. Se malinterpretaron las cosas. En ningún momento (Sofía Huerta) hizo un gesto ni volteó conmigo”, dijo en entrevista con el programa radiofónico RG La Deportiva.

Su imagen de tocando el seno de una jugadora mientras se tomaba una ‘selfie’ se volvió viral y ahora indica que ha recibido amenazas por Facebook y Whatsapp, así como mensajes a su familia. “A mi hija la están atacando por Instagram. Me atacan en Facebook de familiares, que me van a linchar y me van a atacar. Tengo miedo por mi integridad física. Tengo temor. Ya tienen mi Whatsapp y me ponen mensajes amenazantes”, expresó el aficionado de nombre David.

Con información de El Universal

