Comerciantes de temporada consideran que las ventas de este año han sido las más bajas en dos décadas

Nancy Venegas

Irapuato.- Para Marta Rodríguez y las cinco familias que la ayudan, que desde el sábado pasado se instalaron en la explanada de la Plaza del Comercio Popular con la esperanza de ofertar los muñecos de peluche y envolturas de regalo que guardan desde el 2020, las ventas de estos artículos por redes sociales fueron lo peor que le pudo pasar a su negocio, porque sus ingresos se desplomaron más del 70%.

“Las ventas por el Facebook y esas cosas completamente son una competencia desleal y se está viendo aquí, hemos tenido días que nos vamos sin nada porque no viene la gente”, compartió Marta Rodríguez, quien no recuerdo desde hace dos décadas una temporada comercial tan mala como esta del 14 de febrero.

El sábado pasado, Marta, junto a los miembros de cinco familias que dependen de las ventas que hagan en esta temporada, se instalaron en la explanada de la Plaza del Comercio Popular, confiaron en que podrían ofertan muñecos de peluche cuyos precios oscilan desde los 100 hasta los 800 pesos y envolturas para regalo desde los 10 hasta los 150 pesos, que guardaban desde el 2020, la última vez que se instalaron en esta temporada comercial. Nunca imaginaron que sus ingresos fueron tan escasos y hasta nulos en algunos días.

“Yo no compré mercancía, anteriormente vendía chocolates, pero ahora no los trabajé porque hace mucho sol y al ver también que la gente no viene, tampoco compré mercancía porque estoy tratando de sacar lo que metimos desde el 2020, no sabemos que vamos a hacer si esto no se compone, la situación está muy crítica, si ha sido el peor año para el comercio”.