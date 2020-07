Afectan paros técnicos a trabajadores y empresas

Cuca Domínguez

Salamanca.- Los habitantes de por lo menos diez comunidades rurales del área Natural protegida de la Cuenca Alta del Temascatío solicitaron la intervención de las autoridades correspondientes para que se controle el flujo de paseantes para aquella zona que suele acumular más de tres personas durante los domingos, pero dejan basura, no hay sanitarios y generan aglomeraciones que pueden desencadenar en un brote de Covid-19.

José Francisco García Villafaña, presidente de la Asociación Civil para el rescate de la Cuenca Alta del Río Temascatío, destacó que esa zona la utilizan paseantes para día de campo, para convivir con la naturaleza, pero afectan la flora y la fauna del lugar porque no hay infraestructura, ni servicios para atenderlos, además de que en este momento por la pandemia puede llevar problemas de salud a las comunidades de la zona.

Dijo que en este año se tiene que tener en cuenta la pandemia, “por ello es que se ha pedido al estado y al municipio su apoyo para que la gente no acuda a la zona norte, para que no haya concentración masiva, sobre todo en el río Temascatío, pero no nos hicieron caso, no hubo ningún control y esa es una gran preocupación”, señaló.

García Villafaña informó que el pasado fin de semana la concentración de gente en el Río Temascatío rebasó las tres mil personas, sin medidas sanitarias.

También lee:

LC