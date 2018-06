Afectan lluvias viviendas en San Felipe

Por lo menos 35 viviendas resultaron afectadas luego de que sufrieran inundaciones y encharcamientos en la ciudad y en las comunidades aledañas, ya que el alcantarillado no pudo controlar la cantidad de agua

Yordi Buclón

San Felipe.- Durante la noche del martes y la madrugada del pasado miércoles se registraron al menos 35 viviendas afectadas tras haber sufrido inundación y encharcamientos en la cabecera municipal de San Felipe, así como en sus comunidades de la zona rural.

El siniestro natural se registró principalmente en las colonias La Conchita, El Fraile, en la zona centro, en la Oriental, Revolución y los Zapotes donde se registró la mayor concentración de agua en este municipio, así como en la comunidad rural de Trojes de Aguirre donde la mañana de este miércoles se reportó una vivienda totalmente inundada, derivando de ello sólo considerables pérdidas materiales en el interior del inmueble.

Así mismo, los ciudadanos de las calles el Chorro, Corriente, Prolongación Arguello por la rivera del Rió Cocinero que también se desbordó sufrieron de inundación que no lograron evitar debido a que el agua alcanzó hasta los 90 centímetros de altura en algunas partes, lo cual causó de igual manera considerables pérdidas materiales, asimismo dos ancianos tuvieron además que ser desalojados por dicho siniestro.

A pesar que las autoridades municipales hicieron todo lo posible por mantener limpias las alcantarillas, la furia de la naturaleza no respetó por lo que no fue suficiente la longitud del alcantarillado para desviar las marejadas de agua que pasaban en forma de ríos por las calles de la ciudad. Ante esto, Protección Civil recomendó a los habitantes de estas zonas continuar tomando precauciones ya que la temporada de lluvias aún no termina.

