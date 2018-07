Afectan lluvias cultivos en Silao, Irapuato y Romita

Los intensos aguaceros que se han registrado en toda esa zona, han provocado desbordamientos que han afectado a productores agrícolas de los tres municipios, quienes piden apoyo emergente de las autoridades

Cruz Sánchez

Silao.- Reportan productores agrícolas de la zona sur de Silao y zonas productivas colindantes con Irapuato y Romita, cerca de mil hectáreas de sorgo y maíz se han siniestrado así como alfalfales, por lo que requieren del apoyo gubernamental para salvar parte de sus cultivos.

Y es que los intensos aguaceros que se han registrado en toda esa zona, han provocado desbordamientos en algunos tramos del río Silao así como en algunas sobre todo en Romita.

Jesús Marmolejo Rangel, presidente de la Asociación de Productores Porcícolas, Agrícolas y Ganaderos del Bajío, señaló que se han registrado desbordamientos en las tierras agrícolas de Maravillas, Las Liebres y Maritas del municipio de Romita que llegó hasta la presa del Conejo y también hay desbordamientos en la presa de Trejo que afectan a una importante zona productiva del sur de Silao.

En Irapuato dijo que se han afectado cultivos en las zonas de San Lorenzo, Santa Bárbara, San Antonio el Rico, Buenos Aires, San Agustín de los Tordos.

“El exceso de agua ya echoó a perder los cultivos que se tenían de maíz y sorgo, se están pudriendo los cultivos en varias zonas agrícolas, son casi mil hectáreas las que se han afectado”

También dijo que los cultivos de alfalfa se están pudriendo desde la raíz y se van secando y eso afectará seriamente a la producción ganadera, ya que no habrá alimento para el ganado, “ni de alfalfa y de forraje porque no habrá cultivos, le va a pegar al sector ganadero esta situación”.

Por si fuera poco, también las parcelas que no se alcanzaron a sembrar por las lluvias y el exceso de humedad, ya no entraron en el ciclo de siembra y porque no se sembraron en tiempo y forma.

“Si sigue lloviendo no va a dar oportunidad de que puedan germinar ninguna semilla, se prevén serias afectaciones al campo incluso a nivel estatal, ya que se estima que de las 400 mil hectáreas de temporal de Guanajuato un 30% no va a haber producción y aparte de ello los insumos agrícolas se están disparando en sus costos” agregó.

Por ello consideró que se requiere un apoyo emergente por parte de las autoridades estatales, y que de esos 2 mil 500 pesos de apoyo que ofrecerán a los productores, se eleve a por lo menos 5 mil 800 pesos del programa de pérdidas de alfalfa para riego y temporaleras y por lo menos 3.5 hectáreas por productor.

MEJZ*