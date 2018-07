Afectan anegaciones a familias en Villagrán

Luego de que el río Laja se desbordara la semana pasada, al menos 75 personas tuvieron que dejar se hogar pues el agua ingresó a sus hogares, las familias afirman que no recibieron información de las autoridades

Brenda Laguna

Villagrán.- Familias perdieron lo poco que tenían por inundaciones, esperan poder recuperar muebles básicos como refrigerador y estufa.

Luego de que el Río Laja elevara sus niveles la semana pasada en Villagrán al menos 75 personas tuvieron que dejar su hogar, mencionando que alguno perdieron prácticamente todo lo que tenía así lo relato la señora Tere quien se encontraba con sus dos pequeños de unos dos y tres años, refiriendo que vienen de la comunidad de Mexicanos

“Ese día me tuve que salir en la madrugada con mis dos niños, porque el agua empezó a meterse a la casa, cuando salimos casi me llegaba a las rodillas, en la mañana que regrese por algunas cosas los vecinos me ayudaron pero me dijeron que mi estufa y mi refrigerador ya estaban nadando”

Señaló que además se le echaron a perder sus colchones y ropa, ya que el agua del rio se revolvió con el agua negra y solo pudo rescatar algunos electrodomésticos.

Otro familiar indicó que desde una semana antes el agua se había metido a su hogar, por lo que alertaron a las autoridades sin que tuvieran respuesta por lo que tuvieron que improvisar un jacal para pasar los días y no fue hasta el 28 de junio cuando el agua arraso con todo que supieron que se habilito el albergue y decidieron irse

“la zona donde estamos viviendo en Rivera del Rio está bajo nivel de lo que es la superficie del suelo y el pie de la carretera viene bajando de nivel entonces el agua cuando llueve se mete a nuestros hogares, ahora que se presentó la situación del apoyo del alberge decidimos venirnos porque se me hecho a perder mucha ropa y los colchones”

Muchas de las personas señalaron no haber recibido información por parte de las autoridades correspondientes, lo que responsabilizan pues si se hubiera dado información a tiempo se hubieran prevenido

En el gimnasio se puede ver a varias familias que se alojan en el lugar, la mayoría que se encuentra ahí por las mañanas son mujeres y niños, pues los hombres salen a trabajar, los afectados esperan poder regresar pronto a sus hogares, algunos más dieron a conocer que se turnan para dar una vuelta a sus casas pues saben que si están solas los amantes de lo ajeno aprovechan para saquear.

*EZM