Afectan alojamientos informales a hoteleros de SMA

La presidenta de la Cámara de hoteles de SMA, Laura Torres Septién dijo que también afectan las viviendas que se ofrecen en Airbnb

Roberto López

San Miguel de Allende.- La hotelería informal y las viviendas que se ofrecen como economía cooperativa (plataformas como Airbnb) afectan gravemente a la hotelería formal, a la derrama económica que se debería generar y provocan un problema social porque la ciudad se satura y no hay servicios ni seguridad suficiente.

“No es únicamente un problema de los hoteles, sino de todos los que prestan servicios turísticos, porque luego no consumen en los restaurantes o no compran. La derrama que hacen es relativamente mínima” Laura Torres Septién

Presidenta de la Cámara

de Hoteles de San Miguel

de Allende

Laura Torres Septién, presidenta de la Cámara de Hoteles de San Miguel de Allende, aseguró que al día de hoy, la ciudad se encuentra en un 70% de ocupación hotelera, pero el pueblo está saturado de visitantes.

Publicidad

“Sí creemos que muchas de estas personas son las que vienen a las casas y que luego no consumen. No es únicamente un problema de los hoteles sino de todos los que prestan servicios turísticos, porque luego no consumen en los restaurantes o no compran. La derrama que hacen es relativamente mínima”, dijo la empresaria.

Aseguró que los hoteles establecidos dan trabajo a muchas personas; “por cada habitación yo tengo un empleado y resulta que estas casas tienen una sola persona que entrega las llaves. No están dando empleo formal y eso también nos pega”.

Laura Torres enfatizó que hay muchas cuestiones “con esta informalidad de las casas que la verdad no nos está trayendo ningún bien. El asunto es que se formalizara todo esto, que entraran en un esquema, que también pagaran impuestos y les dieran prestaciones a su personal”.

“Nada más en la plataforma Airbnb hay más de 300 propiedades listadas, pero no sólo se ofertan en esas, también las que estaban destinadas a hoteles, como Booking o Expidia; incluso ahora hasta en redes sociales”, dijo la empresaria.

Explica a detalle la problemática

Aunque aclaró que sí se está trabajando en el problema. “Hemos tenido apoyo del municipio y de nuestros diputados locales, así como de la Secretaría de Turismo federal; es un tema difícil de coordinar y esperamos que para el próximo año ya podamos avanzar en este tema y podamos ubicar estas casas para que den el servicio que realmente necesitamos, debido a que recibimos gente de alto perfil que cuando ven estas cosas, pues se desilusionan del destino”.

Es necesario, dijo, regular todo esto para controlarlo; “no que desaparezcan, pero que sea en condiciones similares, que se regularicen, que tengan sus programas de Protección Civil”.

Torres Septién informó que, “nada más en la plataforma Airbnb hay más de 300 propiedades listadas, pero no sólo se ofertan en esas, también las que estaban destinadas a hoteles, como Booking o Expidia; incluso ahora hasta en redes sociales. Sí hay un descontrol completo de este tipo de casas y como estado somos uno de los destinos que más la sufrimos, si no es que, el que más la sufre”.

Explicó que la problemática está en que quienes se hospedan en estas casas no pagan los impuestos formales que los demás sí, lo que genera que la ciudad no tenga para ofrecer la seguridad o los servicios suficientes.

“La gente las elige porque ofrecen precios más baratos, justo porque no pagan impuestos ni con servicios a nivel comercial”.

Detalló que el problema está en los dos esquemas: las viviendas de economía cooperativa, que son las plataformas que usan casas de particulares que rentan y la otra es la hotelería informal, que son los que se venden como hoteles pero no están dados de alta de esa manera.

“Es difícil saber cuántos hay de éstos. Nosotros teníamos, hasta el año pasado, un levantamiento de 80 propiedades que estaban en esta informalidad y en eso también ya estamos trabajando con el Municipio y algunas ya se han clausurado pero es difícil de identificar porque están trabajando a puerta cerrada o de manera muy discreta”, dijo Laura Torres.

Otro problema, explicó la empresaria, es que muchas de estas propiedades no son ni de gente del país, son extranjeros y que el dinero no se queda aquí, “nos preocupa esa parte de la derrama económica, ahí es donde nos afecta a todos”, finalizó.

Actualmente, en San Miguel de Allende hay 2 mil 400 habitaciones registradas de manera formal en la ciudad.

E/MEJZ*