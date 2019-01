Afecta semana de desabasto a venta de frutas y verduras en la capital

Mientras los mercados batallan por la dificultad de surtir sus productos, los ‘súpers’ tienen estantes semivacíos, pero no aseguran que la escasez de combustible sea el único motivo

Patricio Serna / María Espino

Guanajuato.- En el séptimo día de desabasto de combustible en la capital, comerciantes del Mercado Hidalgo se han visto afectados en sus actividades cotidianas, pues en el caso de los vendedores de frutas y verduras, algunos productos están incrementando su precio, aparte de que no pueden surtir diariamente de producto por la falta de gasolina.

La principal afección se ha visto en aquellos comerciantes que centran su negocio en la venta de frutas y verduras, pues la falta de gasolina no les ha permitido surtir la mercancía necesaria como habitualmente se hace, lo cual representa evidentemente pérdidas económicas.

Alberto Rodríguez, comerciante del inmueble, comentó que ante la situación, ellos solamente están surtiendo productos cada tercer día, perdiendo tiempo y trabajo, ya que normalmente compran las frutas y verduras en las centrales de abasto de Irapuato y León.

“En verduras, toda la variedad de chiles está cara y el jitomate también, las papas siguen aumentando en precio (…) en estos días que yo salí a hacer compras, ya incrementó hasta en un 40%, se compraron más caros, entonces quiere decir que una de las razones principales es la escasez de gasolina”, mencionó.

Sobre la carne, uno de los productos más demandados del mercado, los comerciantes mencionaron que debido a la situación, la mercancía llega con horario retrasado y no les permite trabajar regularmente, afectando principalmente a la clientela.

En algunos casos, es tan tardío el arribo de la carne, que algunos negocios no abren durante las mañanas, ya que no cuentan con mercancía para vender hasta entrada la tarde.

Estantes semivacíos

Por su parte, empleados de la tienda comercial Aurrera, ubicada por el rumbo de los pastitos, aseguraron a correo que hasta el momento el desabasto de combustible no les ha afectado, pero algunos clientes dijeron que se percataron de que están escaseando algunas frutas y verduras, por lo que dijeron esperar que el tema sí se regularice pronto y no llegar al extremo de que no haya tampoco alimentos.

Un vecino del fraccionamiento el Manantial dijo que en las tiendas de abarrotes y pequeños comercios donde venden alimentos se puede ver que hay estantes semivacíos, pero no están seguros si se deba a que no han podido abastecer los productos.

En algunos comercios ubicados en embajadoras, como es el caso de la tienda Ahorre-más, en donde se puede ver que hay desabasto de mercancía en general, algunos estantes semivacíos, aunque los encargados de los comercios aseveran que no se debe al tema del combustible, pero algunos clientes consideran que la falta de gasolina es el motivo

