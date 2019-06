Afecta jarabe chino a apicultores

La producción local de miel ha disminuido debido a la competencia con productores extranjeros; aceptan locales que falta capacitación

Jessica de la Cruz

León.- Productores de miel en la región del Bajío aseguran que la venta de la miel procedente de China ha ocasionado que su producción se deje en almacenamiento, debido a que la gente desconoce la calidad de la miel.

Tan sólo de producción anual tienen parado más de 80 barriles de miel, lo que es equivalente a una pérdida, aproximadamente a poco más de 2 millones de pesos.

Juan Lemus quien es uno de los productores afectados reconoció que debido a la falta de astucia, conocimientos y de una competencia más sana, no puedan competir con estándares de calidad a nivel internacional, y que además el cambio climático, así como la llegada del jarabe (miel) de China les afectado en sus ventas.

“Están cambiando las estaciones del año, entonces se nos ha venido abajo lo que es la floración. Ahí con los recursos lo que tenemos que hacer más que nada es alimentar a la abejas, pero desgraciadamente se nos atorado lo que es la exportación más que nada por lo que es el producto chino que nos está metiendo goles de cierta manera”, comentó Juan.

El problema principal es que también el comprador muchas de las veces no reconoce entre la miel pura y el jarabe que venden los chinos, y es un factor muy importante para que se detenga la producción.

Debido a este problema se han enfrentado a que ya no pueden producir más colmenas de abejas, porque no tiene caso seguir con producción la cual no se está tardando en vender y algunas veces está pérdida por falta de clientes, ya que en México cada vez se consume menos la miel.

En 25 años que tiene como productor, dice que nunca se había enfrentado en una situación similar a esta y a pesar de que tiene 200 colmenas, la producción no es igual.