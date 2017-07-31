Afecta fuga suministro de agua en 200 colonias de León

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Reparación de fuga en tubo de SAPAL. Fotografía: especial

SAPAL reparó la fuga e informó que el suministro se restablecerá gradualmente en las colonias afectadas debido a que hubo necesidad de detener 17 pozos

Redacción

LEÓN, Gto.-El Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL) informó que debido a una fuga de agua registrada en la batería Turbio en tubo de 36 pulgadas, hubo necesidad de detener 17 pozos.

Por tal motivo, el suministro de agua potable presenta irregularidades en 200 colonias del municipio, aproximadamente. No obstante, la fuga ha sido reparada y los pozos se están encendiendo nuevamente.

El servicio de agua potable en las colonias afectadas se irá restableciendo en las próximas horas paulatinamente, aunque estiman que hasta mañana martes 1 de agosto por la noche el suministro quedará normalizado en su totalidad.

 

Colonias afectadas por la fuga del 31 de Julio

CENTRO
LA MERCED (RAMIREZ GARCIA)
LUZ MARIA DIAZ INFANTE
OBRERA
SAN JUAN DE DIOS
SAN NICOLAS
BOSQUES DEL REFUGIO
CERRO GORDO
EL MIRADOR (CAMPESTRE)
EL REFUGIO CAMPESTRE
LOMAS DEL CAMPESTRE SEC VILLAS
LOMAS DEL SOL
POTRERO DEL CERRO
SAN JOSE DE LAS PILETAS
BALCONES DEL CAMPESTRE
BALCONES DEL CAMPESTRE 3RA SEC
CUMBRES DEL CAMPESTRE
EL LAUREL
JARDINES DEL CAMPESTRE
MISION LA CAÑADA
PASEOS DE LOS PIRULES
POTRERO DEL CERRO
PRIVADA ALBORADA
SAN JOSE DE LAS PILETAS
BALCONES DEL CAMPESTRE
BOSQUE AZUL
COLINAS DE GRAN JARDIN
EL MIRADOR DE GRAN JARDIN
GRAN JARDIN
LOMAS DE GRAN JARDIN
LOS CARCAMOS
PORTA TOSCANA
PORTAFONTANA
PORTONES DE GRAN JARDIN
PORTONES DEL BOSQUE
PORTONES DEL CAMPESTRE
BOSQUES DE LEON
CAMPO DE GOLF DEL CAMPESTRE
CASA DE PIEDRA
CERRO GORDO
CLUB CAMPESTRE
EL REFUGIO CAMPESTRE
JARDINES DEL CAMPESTRE
LOMAS DEL CAMPESTRE SEC VILLAS
MISION LA CAÑADA
POTRERO DEL CERRO
VALLE DEL CAMPESTRE
VILLAS DEL CAMPESTRE
CAÑADA DEL CAMPESTRE
EL REFUGIO CAMPESTRE
LA LOMA
LINDA VISTA
LOMAS DEL CAMPESTRE SEC VILLAS
LOMAS DEL SOL
PANORAMA
SAN JOSE DE LAS PILETAS
BARRANCA DEL REFUGIO
CAÑADA DEL REFUGIO
CAÑADA DIAMANTE
DANUBIO AZUL
LINDA VISTA
LOMAS DEL MIRADOR
LOMAS DEL REFUGIO
PORTON CAÑADA
PUNTA CAÑADA
REAL DEL REFUGIO
SAN JOSE DE LAS PILETAS
TRENTO
DESARROLLO BALEARES
GRANADA
JARDINES DEL MORAL
LINDA VISTA
LOMAS DE LA TRINIDAD
PILETAS III
SAN ANTONIO
SAN JOSE DE LAS PILETAS
JARDINES DEL MORAL
LOMAS DEL CAMPESTRE SEC VILLAS
LOS PARAISOS
PANORAMA
VALLE DEL CAMPESTRE
VILLAS DEL MORAL
BOSQUES DEL CAMPESTRE
CERRO GORDO
EL CAMPANARIO
EL CAPULIN(FRACCION CERRO G)
EL PALOTE
EL ROSARIO
ENTRE DOS AGUAS
GRANJAS EL PALOTE
HABITACIONAL LOS CARCAMOS
HACIENDAS EL ROSARIO
JARDINES DEL CAMPESTRE
LA CANTERA
LA CUMBRE
LA FLORIDA
LA FLORIDA(RANCHO)
LA HACIENDA
LA HERRADURA
LA MEDALLA
LAGOS DEL CAMPESTRE
LAS QUINTAS
LOMAS DEL CAMPESTRE SEC VILLAS
LOS CARCAMOS
METROPOLI RESIDENCIAL
PEDREGAL DEL CAMPESTRE
PLAZA MAYOR
POTRERO DEL CERRO
PREDIO RUSTICO EL ROSARIO
PRESA EL PALOTE
PRIV. DEL MORAL
PUERTA DE HIERRO
PUERTAS DE LA ALBORADA
PUNTA CAMPESTRE
REAL CAMPESTRE
REAL DE BUGAMBILIAS
REAL DE CAMELINAS
REAL DEL BOSQUE I
REAL DEL BOSQUE II
REAL DEL BOSQUE 1ra.
RESIDENCIAL DEL MORAL I
RESIDENCIAL DEL MORAL II
RESIDENCIAL LAS QUINTAS
RINCON DEL CAMPESTRE
SAN JERONIMO I SECCION
SAN JERONIMO II SECC. (NORTE)
SAN JERONIMO II SUR
SAN NICOLAS DEL PALOTE II
TORRES DEL LAGO
VALLE DEL CAMPESTRE
VALLE DEL MORAL
VALLE JACARANDAS
VILLAS DEL ROSARIO
EL PALOTE
GRANJAS EL PALOTE
PLAZA MARINA
PRESA EL PALOTE
CASA BLANCA
EL TRIANON
JARDINES DEL MORAL
PEÑITAS
RINCONADA DEL BOSQUE
SAN NICOLAS DEL PALOTE II
ARCOIRIS
BAUTISTA (SAN JUAN DE ABAJO)
CONJUNTO HABITACIONAL RIO MAYO
EJIDO DE POMPA
JARDINES DE SAN MIGUEL
LAS MARGARITAS
LOS AGUACATES
LOS FRESNOS
LOS PINOS
PRADERAS DEL SOL
RIO ESCONDIDO
SAN JUAN DE ABAJO ORIENTE
SAN JUAN DE ABAJO ORIENTE SUR
SAN MIGUEL
SANTA MARIA (LA ESTACION)
STA ROSA PLAN DE AYALA
BELLAVISTA
CENTRO
GUADALUPE
INDEPENDENCIA
LA MERCED (RAMIREZ GARCIA)
LOS FRESNOS
PENSILVANIA
SAN MIGUEL
SAN RAFAEL
SAN MIGUEL
SAN NICOLAS
INDEPENDENCIA
CENTRO BODEGUERO ROBLES
DEPORTIVA J. J. RODRIGUEZ
GUADALUPE
JARDINES DE SAN SEBASTIAN
JARDINES DE SAN SEBASTIAN II
LA PISCINA (KM 3.5)
LA PISCINA CTM
LAS AMERICAS
PORTALES DE SAN SEBASTIAN
SAN CRISPIN
SAN IGNACIO
SAN SEBASTIAN
SANTA CROCCE II
SANTA CROCCE INDUSTRIAL
SANTA RITA
VALLE DE ALBORADA
INDUSTRIAL JUAREZ
LOS FRESNOS
PLAZA DE TOROS I
PLAZA DE TOROS II
PLAZA DE TOROS III
RIO ESCONDIDO
SAN SEBASTIAN
CONJUNTO SAN LUIS
INDUSTRIAL JUAREZ
LA LUZ
PLAZA DE TOROS I
RIO ESCONDIDO
SAN BENITO ABAD
SAN MIGUEL
SAN RAFAEL
SANTA MARIA (LA ESTACION)
STA ROSA PLAN DE AYALA
VILLANUEVA
BUGAMBILIAS
CENTRO
EL COECILLO
EL DURAZNAL
EL LUCERO
EL TRIANON
ESTRELLA
FRACCION DEL COECILLO
HEROES DE CHAPULTEPEC
HIDALGO
INSURGENTES
JOSEFINA
KILLIAN I
LA BRISA
LA CARMONA
LA FLORIDA
LA MARTINICA
LA MORA (CRUZ DE CANTERA)
LAS TROJES
LAURELES VALLARTA
LOS PINITOS
LOS TORONJALES
MICHOACAN
MODERNA
NUEVA CANDELARIA
OBREGON
PALOMARES
POPULAR ANAYA
RINCON DE LA FLORIDA
SAN AGUSTIN
SAN FELIPE DE JESUS
SAN JERONIMO I SECCION
SAN JERONIMO II SECC. (NORTE)
SAN JERONIMO II SUR
SANTA FE
TABLAS DE LA VIRGEN
CENTRO
CENTRO COMERCIAL LOS PARAISOS
INDUSTRIAL (HAB.)
JARDINES DEL MORAL
LA MARGARITA
LOMAS DE LA TRINIDAD
LOS PARAISOS
MODERNA
OBREGON
OBRERA
SAN ANTONIO
ARROYO HONDO
CUMBRES DE LA PISCINA
DEL COSMOS
GRANJAS LAS AMALIAS
INDUSTRIAL PAMPLONA
INDUSTRIAL SAN JORGE
LAS HUERTAS
LAS JOSEFINAS
LEON II
LOMAS DE LA PISCINA
LOS LAURELES
MONTE DE CRISTO I Y II
MORELOS (EL GUAJE)
PARQUE ECOLOGICO DE LEON
RIO ESCONDIDO
RUSTICO SAN PEDRO
SAN ISIDRO DE LAS COLONIAS
SANTA CROCCE II
SANTA CROCCE INDUSTRIAL
SANTA RITA DE LOS NARANJOS
STA ROSA PLAN DE AYALA
UNIDAD Y ESFUERZO POP (UYEPAC)
BUENA VISTA
GUADALUPE
LA MERCED (RAMIREZ GARCIA)
LA PIEDRERA
LADERA DE JEREZ
LAS AMERICAS
LOMAS DE LA PISCINA
LOS LIMONES
LOS OLIVOS
SANTA RITA DE LOS NARANJOS
CHULA VISTA
CUMBRES DE LA PISCINA
DEL COSMOS
EL SALTO
FLORES MAGON, E.
HACIENDA LAS MANDARINAS
JHON F. KENNEDY
LA PISCINA CTM
LADERA DE JEREZ
LAS MANDARINAS (I Y II)
LAS PALMAS
LOMAS DE LOS OLIVOS
LOS OLIVOS
MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA
PASEOS DE ANDALUCIA
PASEOS DE LA PISCINA
RINCON DE LOS OLIVOS
SAN MARCOS
SANTA RITA DE LOS NARANJOS
THOMAS JEFFERSON
VALLE DEL ROCIO
VILLA DEL PALMAR
VILLAS CERVANTES
ARBIDE
BELLAVISTA
CHAPALITA
CUMBRES DE ARBIDE
EL SALTO
LAS PALMAS
LOMAS DE ARBIDE
SAN MARTIN DE PORRES
VALLE DE ARBIDE
ARBIDE
BELLAVISTA
CENTRO
CLUB CINEGETICO LEONES
CUMBRES DE ARBIDE
EL SALTO
LAS PALMAS
LOMA BONITA
LOMAS DE ARBIDE
LOMAS DEL CONDADO
LOS OLIVOS
MIRADOR DE ARBIDE
SAN JUAN BOSCO (VISTA HERMOSA)
VALLE DE ARBIDE
VILLA DEL PALMAR
ARBIDE
BELLAVISTA
CENTRO
CHAPALITA
OBREGON
OBRERA
ARBIDE
BELLAVISTA
CENTRO
GUADALUPE
LA MERCED (RAMIREZ GARCIA)
LAS AMERICAS
LOMA BONITA
RAMIREZ GARCIA
VILLA RESIDENCIAL ARBIDE
BELLAVISTA
CHAPALITA
ESPAÑA
INDUSTRIAL (HAB.)
LOS PARAISOS
OBRERA
PILETAS
PILETAS III
SAN JOSE OBRERO
SAN JUAN BOSCO (VISTA HERMOSA)
VISTA HERMOSA (SUR)
BRISAS DEL CAMPESTRE I
CANTERITAS DE ECHEVESTE
ECHEVESTE 2000
EL PALOTE
EL PEDREGAL
JARDINES DE ECHEVESTE
LOMAS DE LA PRESA
PRESA EL PALOTE
PRIV.ECHEVESTE,ANT.RANCH.ECHEV
RIBERA DE LA PRESA COUNTRY
RINCONADA DE ECHEVESTE
RIVERA DE LA PRESA
SAN NICOLAS DEL PALOTE II
SANTA CECILIA I
SANTA CECILIA II
TORRES DE LA PRESA
VALLE HERMOSO I Y V
VALLE HERMOSO II,III,IV
STA ROSA PLAN DE AYALA
ARROYO HONDO
BETANIA
C.H. CAMPO VERDE
CAMPO VERDE
COMUNIDAD PIEDRA BLANCA
EL NACIMIENTO
ESTANCIA DE VAQUEROS
INDUSTRIAL CAMPO VERDE
LA LUCITA
LA MORA
LA RESERVA
LA VENTA
MONTE DE CRISTO I Y II
PERIODISTAS MEXICANOS
PUERTA DE SAN GERMAN
PUERTA DEL CERRO
RANCHO LA MORA
RANCHOS

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  • Rosaura

    pues resultaron 279 las colonais afectadas aunque con la lista tan malhecha de Correo fueron casi 400
    Va la buena, sin repetidera, como práctica de excel, jajaja

    ARBIDE

    ARCOIRIS

    ARROYO HONDO

    BALCONES DEL CAMPESTRE

    BALCONES DEL CAMPESTRE 3RA SEC

    BARRANCA DEL REFUGIO

    BAUTISTA (SAN JUAN DE ABAJO)

    BELLAVISTA

    BETANIA

    BOSQUE AZUL

    BOSQUES DE LEON

    BOSQUES DEL CAMPESTRE

    BOSQUES DEL REFUGIO

    BRISAS DEL CAMPESTRE I

    BUENA VISTA

    BUGAMBILIAS

    C.H. CAMPO VERDE

    CAMPO DE GOLF DEL CAMPESTRE

    CAMPO VERDE

    CANTERITAS DE ECHEVESTE

    CAÑADA DEL CAMPESTRE

    CAÑADA DEL REFUGIO

    CAÑADA DIAMANTE

    CASA BLANCA

    CASA DE PIEDRA

    CENTRO

    CENTRO BODEGUERO ROBLES

    CENTRO COMERCIAL LOS PARAISOS

    CERRO GORDO

    CHAPALITA

    CHULA VISTA

    CLUB CAMPESTRE

    CLUB CINEGETICO LEONES

    COLINAS DE GRAN JARDIN

    COMUNIDAD PIEDRA BLANCA

    CONJUNTO HABITACIONAL RIO MAYO

    CONJUNTO SAN LUIS

    CUMBRES DE ARBIDE

    CUMBRES DE LA PISCINA

    CUMBRES DEL CAMPESTRE

    DANUBIO AZUL

    DEL COSMOS

    DEPORTIVA J. J. RODRIGUEZ

    DESARROLLO BALEARES

    ECHEVESTE 2000

    EJIDO DE POMPA

    EL CAMPANARIO

    EL CAPULIN(FRACCION CERRO G)

    EL COECILLO

    EL DURAZNAL

    EL LAUREL

    EL LUCERO

    EL MIRADOR (CAMPESTRE)

    EL MIRADOR DE GRAN JARDIN

    EL NACIMIENTO

    EL PALOTE

    EL PEDREGAL

    EL REFUGIO CAMPESTRE

    EL REFUGIO CAMPESTRE

    EL ROSARIO

    EL SALTO

    EL TRIANON

    ENTRE DOS AGUAS

    ESPAÑA

    ESTANCIA DE VAQUEROS

    ESTRELLA

    FLORES MAGON, E.

    FRACCION DEL COECILLO

    GRAN JARDIN

    GRANADA

    GRANJAS EL PALOTE

    GRANJAS LAS AMALIAS

    GUADALUPE

    HABITACIONAL LOS CARCAMOS

    HACIENDA LAS MANDARINAS

    HACIENDAS EL ROSARIO

    HEROES DE CHAPULTEPEC

    HIDALGO

    INDEPENDENCIA

    INDUSTRIAL (HAB.)

    INDUSTRIAL CAMPO VERDE

    INDUSTRIAL JUAREZ

    INDUSTRIAL PAMPLONA

    INDUSTRIAL SAN JORGE

    INSURGENTES

    JARDINES DE ECHEVESTE

    JARDINES DE SAN MIGUEL

    JARDINES DE SAN SEBASTIAN

    JARDINES DE SAN SEBASTIAN II

    JARDINES DEL CAMPESTRE

    JARDINES DEL MORAL

    JHON F. KENNEDY

    JOSEFINA

    KILLIAN I

    LA BRISA

    LA CANTERA

    LA CARMONA

    LA CUMBRE

    LA FLORIDA

    LA FLORIDA(RANCHO)

    LA HACIENDA

    LA HERRADURA

    LA LOMA

    LA LUCITA

    LA LUZ

    LA MARGARITA

    LA MARTINICA

    LA MEDALLA

    LA MERCED (RAMIREZ GARCIA)

    LA MORA

    LA MORA (CRUZ DE CANTERA)

    LA PIEDRERA

    LA PISCINA (KM 3.5)

    LA PISCINA CTM

    LA RESERVA

    LA VENTA

    LADERA DE JEREZ

    LAGOS DEL CAMPESTRE

    LAS AMERICAS

    LAS JOSEFINAS

    LAS MANDARINAS (I Y II)

    LAS MARGARITAS

    LAS PALMAS

    LAS QUINTAS

    LAS TROJES

    LAURELES VALLARTA

    LEON II

    LINDA VISTA

    LOMA BONITA

    LOMAS DE ARBIDE

    LOMAS DE ARBIDE

    LOMAS DE GRAN JARDIN

    LOMAS DE LA PISCINA

    LOMAS DE LA PRESA

    LOMAS DE LA TRINIDAD

    LOMAS DE LOS OLIVOS

    LOMAS DEL CAMPESTRE SEC VILLAS

    LOMAS DEL CONDADO

    LOMAS DEL MIRADOR

    LOMAS DEL REFUGIO

    LOMAS DEL SOL

    LOS AGUACATES

    LOS CARCAMOS

    LOS FRESNOS

    LOS LAURELES

    LOS LIMONES

    LOS OLIVOS

    LOS PARAISOS

    LOS PINITOS

    LOS PINOS

    LOS TORONJALES

    LUZ MARIA DIAZ INFANTE

    METROPOLI RESIDENCIAL

    MICHOACAN

    MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA

    MIRADOR DE ARBIDE

    MISION LA CAÑADA

    MODERNA

    MONTE DE CRISTO I Y II

    MORELOS (EL GUAJE)

    NUEVA CANDELARIA

    OBREGON

    OBRERA

    PALOMARES

    PANORAMA

    PANORAMA

    PARQUE ECOLOGICO DE LEON

    PASEOS DE ANDALUCIA

    PASEOS DE LA PISCINA

    PASEOS DE LOS PIRULES

    PEDREGAL DEL CAMPESTRE

    PENSILVANIA

    PEÑITAS

    PERIODISTAS MEXICANOS

    PILETAS

    PILETAS III

    PLAZA DE TOROS I

    PLAZA DE TOROS I

    PLAZA DE TOROS II

    PLAZA DE TOROS III

    PLAZA MARINA

    PLAZA MAYOR

    POPULAR ANAYA

    PORTA TOSCANA

    PORTAFONTANA

    PORTALES DE SAN SEBASTIAN

    PORTON CAÑADA

    PORTONES DE GRAN JARDIN

    PORTONES DEL BOSQUE

    PORTONES DEL CAMPESTRE

    POTRERO DEL CERRO

    PRADERAS DEL SOL

    PREDIO RUSTICO EL ROSARIO

    PRESA EL PALOTE

    PRIV. DEL MORAL

    PRIV.ECHEVESTE,ANT.RANCH.ECHEV

    PRIVADA ALBORADA

    PUERTA DE HIERRO

    PUERTA DE SAN GERMAN

    PUERTA DEL CERRO

    PUERTAS DE LA ALBORADA

    PUNTA CAMPESTRE

    PUNTA CAÑADA

    RAMIREZ GARCIA

    RANCHO LA MORA

    RANCHOS

    REAL CAMPESTRE

    REAL DE BUGAMBILIAS

    REAL DE CAMELINAS

    REAL DEL BOSQUE 1ra.

    REAL DEL BOSQUE I

    REAL DEL BOSQUE II

    REAL DEL REFUGIO

    RESIDENCIAL DEL MORAL I

    RESIDENCIAL DEL MORAL II

    RESIDENCIAL LAS QUINTAS

    RIBERA DE LA PRESA COUNTRY

    RINCON DE LA FLORIDA

    RINCON DE LOS OLIVOS

    RINCON DEL CAMPESTRE

    RINCONADA DE ECHEVESTE

    RINCONADA DEL BOSQUE

    RIO ESCONDIDO

    RIVERA DE LA PRESA

    RUSTICO SAN PEDRO

    SAN AGUSTIN

    SAN ANTONIO

    SAN BENITO ABAD

    SAN CRISPIN

    SAN FELIPE DE JESUS

    SAN IGNACIO

    SAN ISIDRO DE LAS COLONIAS

    SAN JERONIMO I SECCION

    SAN JERONIMO II SECC. (NORTE)

    SAN JERONIMO II SUR

    SAN JOSE DE LAS PILETAS

    SAN JOSE OBRERO

    SAN JUAN BOSCO (VISTA HERMOSA)

    SAN JUAN DE ABAJO ORIENTE

    SAN JUAN DE ABAJO ORIENTE SUR

    SAN JUAN DE DIOS

    SAN MARCOS

    SAN MARTIN DE PORRES

    SAN MIGUEL

    SAN NICOLAS

    SAN NICOLAS DEL PALOTE II

    SAN RAFAEL

    SAN SEBASTIAN

    SANTA CECILIA I

    SANTA CECILIA II

    SANTA CROCCE II

    SANTA CROCCE INDUSTRIAL

    SANTA FE

    SANTA MARIA (LA ESTACION)

    SANTA RITA

    SANTA RITA DE LOS NARANJOS

    STA ROSA PLAN DE AYALA

    TABLAS DE LA VIRGEN

    THOMAS JEFFERSON

    TORRES DE LA PRESA

    TORRES DEL LAGO

    TRENTO

    UNIDAD Y ESFUERZO POP (UYEPAC)

    VALLE DE ALBORADA

    VALLE DE ARBIDE

    VALLE DEL CAMPESTRE

    VALLE DEL MORAL

    VALLE DEL ROCIO

    VALLE HERMOSO I Y V

    VALLE HERMOSO II,III,IV

    VALLE JACARANDAS

    VILLA DEL PALMAR

    VILLA RESIDENCIAL ARBIDE

    VILLANUEVA

    VILLAS CERVANTES

    VILLAS DEL CAMPESTRE

    VILLAS DEL MORAL

    VILLAS DEL ROSARIO

    VISTA HERMOSA (SUR)