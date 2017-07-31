Afecta fuga suministro de agua en 200 colonias de León

SAPAL reparó la fuga e informó que el suministro se restablecerá gradualmente en las colonias afectadas debido a que hubo necesidad de detener 17 pozos
Redacción
LEÓN, Gto.-El Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL) informó que debido a una fuga de agua registrada en la batería Turbio en tubo de 36 pulgadas, hubo necesidad de detener 17 pozos.
Por tal motivo, el suministro de agua potable presenta irregularidades en 200 colonias del municipio, aproximadamente. No obstante, la fuga ha sido reparada y los pozos se están encendiendo nuevamente.
El servicio de agua potable en las colonias afectadas se irá restableciendo en las próximas horas paulatinamente, aunque estiman que hasta mañana martes 1 de agosto por la noche el suministro quedará normalizado en su totalidad.
Colonias afectadas por la fuga del 31 de Julio
CENTRO
LA MERCED (RAMIREZ GARCIA)
LUZ MARIA DIAZ INFANTE
OBRERA
SAN JUAN DE DIOS
SAN NICOLAS
BOSQUES DEL REFUGIO
CERRO GORDO
EL MIRADOR (CAMPESTRE)
EL REFUGIO CAMPESTRE
LOMAS DEL CAMPESTRE SEC VILLAS
LOMAS DEL SOL
POTRERO DEL CERRO
SAN JOSE DE LAS PILETAS
BALCONES DEL CAMPESTRE
BALCONES DEL CAMPESTRE 3RA SEC
CUMBRES DEL CAMPESTRE
EL LAUREL
JARDINES DEL CAMPESTRE
MISION LA CAÑADA
PASEOS DE LOS PIRULES
POTRERO DEL CERRO
PRIVADA ALBORADA
SAN JOSE DE LAS PILETAS
BALCONES DEL CAMPESTRE
BOSQUE AZUL
COLINAS DE GRAN JARDIN
EL MIRADOR DE GRAN JARDIN
GRAN JARDIN
LOMAS DE GRAN JARDIN
LOS CARCAMOS
PORTA TOSCANA
PORTAFONTANA
PORTONES DE GRAN JARDIN
PORTONES DEL BOSQUE
PORTONES DEL CAMPESTRE
BOSQUES DE LEON
CAMPO DE GOLF DEL CAMPESTRE
CASA DE PIEDRA
CERRO GORDO
CLUB CAMPESTRE
EL REFUGIO CAMPESTRE
JARDINES DEL CAMPESTRE
LOMAS DEL CAMPESTRE SEC VILLAS
MISION LA CAÑADA
POTRERO DEL CERRO
VALLE DEL CAMPESTRE
VILLAS DEL CAMPESTRE
CAÑADA DEL CAMPESTRE
EL REFUGIO CAMPESTRE
LA LOMA
LINDA VISTA
LOMAS DEL CAMPESTRE SEC VILLAS
LOMAS DEL SOL
PANORAMA
SAN JOSE DE LAS PILETAS
BARRANCA DEL REFUGIO
CAÑADA DEL REFUGIO
CAÑADA DIAMANTE
DANUBIO AZUL
LINDA VISTA
LOMAS DEL MIRADOR
LOMAS DEL REFUGIO
PORTON CAÑADA
PUNTA CAÑADA
REAL DEL REFUGIO
SAN JOSE DE LAS PILETAS
TRENTO
DESARROLLO BALEARES
GRANADA
JARDINES DEL MORAL
LINDA VISTA
LOMAS DE LA TRINIDAD
PILETAS III
SAN ANTONIO
SAN JOSE DE LAS PILETAS
JARDINES DEL MORAL
LOMAS DEL CAMPESTRE SEC VILLAS
LOS PARAISOS
PANORAMA
VALLE DEL CAMPESTRE
VILLAS DEL MORAL
BOSQUES DEL CAMPESTRE
CERRO GORDO
EL CAMPANARIO
EL CAPULIN(FRACCION CERRO G)
EL PALOTE
EL ROSARIO
ENTRE DOS AGUAS
GRANJAS EL PALOTE
HABITACIONAL LOS CARCAMOS
HACIENDAS EL ROSARIO
JARDINES DEL CAMPESTRE
LA CANTERA
LA CUMBRE
LA FLORIDA
LA FLORIDA(RANCHO)
LA HACIENDA
LA HERRADURA
LA MEDALLA
LAGOS DEL CAMPESTRE
LAS QUINTAS
LOMAS DEL CAMPESTRE SEC VILLAS
LOS CARCAMOS
METROPOLI RESIDENCIAL
PEDREGAL DEL CAMPESTRE
PLAZA MAYOR
POTRERO DEL CERRO
PREDIO RUSTICO EL ROSARIO
PRESA EL PALOTE
PRIV. DEL MORAL
PUERTA DE HIERRO
PUERTAS DE LA ALBORADA
PUNTA CAMPESTRE
REAL CAMPESTRE
REAL DE BUGAMBILIAS
REAL DE CAMELINAS
REAL DEL BOSQUE I
REAL DEL BOSQUE II
REAL DEL BOSQUE 1ra.
RESIDENCIAL DEL MORAL I
RESIDENCIAL DEL MORAL II
RESIDENCIAL LAS QUINTAS
RINCON DEL CAMPESTRE
SAN JERONIMO I SECCION
SAN JERONIMO II SECC. (NORTE)
SAN JERONIMO II SUR
SAN NICOLAS DEL PALOTE II
TORRES DEL LAGO
VALLE DEL CAMPESTRE
VALLE DEL MORAL
VALLE JACARANDAS
VILLAS DEL ROSARIO
EL PALOTE
GRANJAS EL PALOTE
PLAZA MARINA
PRESA EL PALOTE
CASA BLANCA
EL TRIANON
JARDINES DEL MORAL
PEÑITAS
RINCONADA DEL BOSQUE
SAN NICOLAS DEL PALOTE II
ARCOIRIS
BAUTISTA (SAN JUAN DE ABAJO)
CONJUNTO HABITACIONAL RIO MAYO
EJIDO DE POMPA
JARDINES DE SAN MIGUEL
LAS MARGARITAS
LOS AGUACATES
LOS FRESNOS
LOS PINOS
PRADERAS DEL SOL
RIO ESCONDIDO
SAN JUAN DE ABAJO ORIENTE
SAN JUAN DE ABAJO ORIENTE SUR
SAN MIGUEL
SANTA MARIA (LA ESTACION)
STA ROSA PLAN DE AYALA
BELLAVISTA
CENTRO
GUADALUPE
INDEPENDENCIA
LA MERCED (RAMIREZ GARCIA)
LOS FRESNOS
PENSILVANIA
SAN MIGUEL
SAN RAFAEL
SAN MIGUEL
SAN NICOLAS
INDEPENDENCIA
CENTRO BODEGUERO ROBLES
DEPORTIVA J. J. RODRIGUEZ
GUADALUPE
JARDINES DE SAN SEBASTIAN
JARDINES DE SAN SEBASTIAN II
LA PISCINA (KM 3.5)
LA PISCINA CTM
LAS AMERICAS
PORTALES DE SAN SEBASTIAN
SAN CRISPIN
SAN IGNACIO
SAN SEBASTIAN
SANTA CROCCE II
SANTA CROCCE INDUSTRIAL
SANTA RITA
VALLE DE ALBORADA
INDUSTRIAL JUAREZ
LOS FRESNOS
PLAZA DE TOROS I
PLAZA DE TOROS II
PLAZA DE TOROS III
RIO ESCONDIDO
SAN SEBASTIAN
CONJUNTO SAN LUIS
INDUSTRIAL JUAREZ
LA LUZ
PLAZA DE TOROS I
RIO ESCONDIDO
SAN BENITO ABAD
SAN MIGUEL
SAN RAFAEL
SANTA MARIA (LA ESTACION)
STA ROSA PLAN DE AYALA
VILLANUEVA
BUGAMBILIAS
CENTRO
EL COECILLO
EL DURAZNAL
EL LUCERO
EL TRIANON
ESTRELLA
FRACCION DEL COECILLO
HEROES DE CHAPULTEPEC
HIDALGO
INSURGENTES
JOSEFINA
KILLIAN I
LA BRISA
LA CARMONA
LA FLORIDA
LA MARTINICA
LA MORA (CRUZ DE CANTERA)
LAS TROJES
LAURELES VALLARTA
LOS PINITOS
LOS TORONJALES
MICHOACAN
MODERNA
NUEVA CANDELARIA
OBREGON
PALOMARES
POPULAR ANAYA
RINCON DE LA FLORIDA
SAN AGUSTIN
SAN FELIPE DE JESUS
SAN JERONIMO I SECCION
SAN JERONIMO II SECC. (NORTE)
SAN JERONIMO II SUR
SANTA FE
TABLAS DE LA VIRGEN
CENTRO
CENTRO COMERCIAL LOS PARAISOS
INDUSTRIAL (HAB.)
JARDINES DEL MORAL
LA MARGARITA
LOMAS DE LA TRINIDAD
LOS PARAISOS
MODERNA
OBREGON
OBRERA
SAN ANTONIO
ARROYO HONDO
CUMBRES DE LA PISCINA
DEL COSMOS
GRANJAS LAS AMALIAS
INDUSTRIAL PAMPLONA
INDUSTRIAL SAN JORGE
LAS HUERTAS
LAS JOSEFINAS
LEON II
LOMAS DE LA PISCINA
LOS LAURELES
MONTE DE CRISTO I Y II
MORELOS (EL GUAJE)
PARQUE ECOLOGICO DE LEON
RIO ESCONDIDO
RUSTICO SAN PEDRO
SAN ISIDRO DE LAS COLONIAS
SANTA CROCCE II
SANTA CROCCE INDUSTRIAL
SANTA RITA DE LOS NARANJOS
STA ROSA PLAN DE AYALA
UNIDAD Y ESFUERZO POP (UYEPAC)
BUENA VISTA
GUADALUPE
LA MERCED (RAMIREZ GARCIA)
LA PIEDRERA
LADERA DE JEREZ
LAS AMERICAS
LOMAS DE LA PISCINA
LOS LIMONES
LOS OLIVOS
SANTA RITA DE LOS NARANJOS
CHULA VISTA
CUMBRES DE LA PISCINA
DEL COSMOS
EL SALTO
FLORES MAGON, E.
HACIENDA LAS MANDARINAS
JHON F. KENNEDY
LA PISCINA CTM
LADERA DE JEREZ
LAS MANDARINAS (I Y II)
LAS PALMAS
LOMAS DE LOS OLIVOS
LOS OLIVOS
MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA
PASEOS DE ANDALUCIA
PASEOS DE LA PISCINA
RINCON DE LOS OLIVOS
SAN MARCOS
SANTA RITA DE LOS NARANJOS
THOMAS JEFFERSON
VALLE DEL ROCIO
VILLA DEL PALMAR
VILLAS CERVANTES
ARBIDE
BELLAVISTA
CHAPALITA
CUMBRES DE ARBIDE
EL SALTO
LAS PALMAS
LOMAS DE ARBIDE
SAN MARTIN DE PORRES
VALLE DE ARBIDE
ARBIDE
BELLAVISTA
CENTRO
CLUB CINEGETICO LEONES
CUMBRES DE ARBIDE
EL SALTO
LAS PALMAS
LOMA BONITA
LOMAS DE ARBIDE
LOMAS DEL CONDADO
LOS OLIVOS
MIRADOR DE ARBIDE
SAN JUAN BOSCO (VISTA HERMOSA)
VALLE DE ARBIDE
VILLA DEL PALMAR
ARBIDE
BELLAVISTA
CENTRO
CHAPALITA
OBREGON
OBRERA
ARBIDE
BELLAVISTA
CENTRO
GUADALUPE
LA MERCED (RAMIREZ GARCIA)
LAS AMERICAS
LOMA BONITA
RAMIREZ GARCIA
VILLA RESIDENCIAL ARBIDE
BELLAVISTA
CHAPALITA
ESPAÑA
INDUSTRIAL (HAB.)
LOS PARAISOS
OBRERA
PILETAS
PILETAS III
SAN JOSE OBRERO
SAN JUAN BOSCO (VISTA HERMOSA)
VISTA HERMOSA (SUR)
BRISAS DEL CAMPESTRE I
CANTERITAS DE ECHEVESTE
ECHEVESTE 2000
EL PALOTE
EL PEDREGAL
JARDINES DE ECHEVESTE
LOMAS DE LA PRESA
PRESA EL PALOTE
PRIV.ECHEVESTE,ANT.RANCH.ECHEV
RIBERA DE LA PRESA COUNTRY
RINCONADA DE ECHEVESTE
RIVERA DE LA PRESA
SAN NICOLAS DEL PALOTE II
SANTA CECILIA I
SANTA CECILIA II
TORRES DE LA PRESA
VALLE HERMOSO I Y V
VALLE HERMOSO II,III,IV
STA ROSA PLAN DE AYALA
ARROYO HONDO
BETANIA
C.H. CAMPO VERDE
CAMPO VERDE
COMUNIDAD PIEDRA BLANCA
EL NACIMIENTO
ESTANCIA DE VAQUEROS
INDUSTRIAL CAMPO VERDE
LA LUCITA
LA MORA
LA RESERVA
LA VENTA
MONTE DE CRISTO I Y II
PERIODISTAS MEXICANOS
PUERTA DE SAN GERMAN
PUERTA DEL CERRO
RANCHO LA MORA
RANCHOS