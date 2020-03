Afecta cancelación del Día de las Flores a productores

Javier Huerta

Guanajuato.- Don Pedro es uno de los floricultores afectados con la cancelación del día de las flores, por la contingencia del COVID-19, por lo que ahora no tendrá venta, se quedara endeudado y con toda su producción de flores este año.

El señor Pedro Silva de 64 años, sobrevive de varios trabajos, siendo uno de ellos la venta de flores para esta época de días santos. Por lo que cada año gasta alrededor de 6 mil pesos para invertir en la siembra de las flores, en un terreno de media hectárea que le prestan con la condición de compartir las ganancias de la cosecha al término de la temporada.

Dice “Es de donde me ayudaba para sacar algo, pero este año me voy a quedar con las deudas” Don Pedro está enfermo de diabetes y es el sostén de su casa, aunque actualmente solo su esposa depende de él, para el cuidado de las flores contrata 5 piones, mismos que aún les debe su dinero.

Los gastos se aumentan ya que él vive en Cañada de Bustos y el sembradío está cerca del puente del Laurel “Vengo desde por allá de Cañada de Bustos a diario, pagando pasajes y pues en realidad, no voy a sacar nada, no dejaran venderla” Dice el señor Pedro, quien agrego que unas iglesias en Silao y otras de la capital ya cancelaron los pedidos que le realizaron.

Espera que otros que le pidieron de la comunidad de la Sauceda no se los cancelen pues si no, no sabe de qué manera podrá salir de la deuda que esta siembra le ha traído, pues de su ganancia el obtiene 20 mil pesos aproximadamente, de los cuales aún paga los gastos ya mencionados.