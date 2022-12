Por lo menos 57 vuelos quedaron cancelados en el Aeropuerto de Tijuana, lo que provocó que decenas de usuarios quedaran varados en Navidad

Redacción

Tijuana.- Luego de varios días de vuelos cancelados, retrasos, filas interminables, maletas perdidas y falta de información, usuarios de la aerolínea Volaris en Tijuana reportaron el caos que viven en el Aeropuerto Internacional de Tijuana. Y aunque la empresa señala que la causa de los problemas son condiciones climáticas, los afectados especulan que todo se debe a falta de personal y una supuesta huelga.

Según relatan varios reportes compartidos en redes sociales, los problemas comenzaron desde el 23 de diciembre, cuando una neblina se hizo presente en la pista del aeropuerto y obligó a la compañía Volaris a realizar las primeras cancelaciones. Esto dejó varados a decenas de viajeros, algunos de los cuales tendrían ya hasta cinco días en el aeropuerto.

Sin embargo, desde entonces la situación no mejoró, y a pesar de que ya no hay neblina en la pista, las demoras continúan. Un usuario identificado como Roberto Zea reveló a través de su cuenta de Facebook la carencia de personal para informar de la situación. Pero no solo eso, sino que apuntó que parte de las demoras se debían a que había equipaje de Volaris obstruyendo la pista. Y por si fuera poco, señaló que debido al exceso de personas varadas, no se realizó la debida limpieza del aeropuerto. Esto además podría traer problemas de salubridad.

Foto: Especial

Acusan supuesta huelga en Volaris

Otro usuario, identificado como Alvarez R. Ivann, relató que sufrió varias demoras y cancelaciones en su viaje de San José, California a Tijuana. Pero además habló acerca del caos para documentar el equipaje y para recuperarlo ante las constantes cancelaciones y la saturación de la sala de espera. Y finalmente especuló que todas las irregularidades se deberían a una supuesta huelga de empleados de Volaris. Sin embargo, afirma que la aerolinea no quiere revelar esta información “para no reembolsar y no dar indemnización a ningún pasajero”.

🚨 #Crisis en el Aeropuerto de Tijuana @AeropuertoTIJ desde el viernes se han cancelado más de 20 vuelos, los usuarios buscan desesperados entre cientos de maletas su equipaje!@Profeco @GobiernoBC @MarinadelPilar @AeropuertosASA pic.twitter.com/84o5SdADo0 — Sofía García Guzmán (@SofiGarciaMX) December 26, 2022

“No puede ser que tantos niños y personas adultas durmiendo en el suelo en estas fechas. Y en algunos locales ya no tienen agua o alimentos para venta, se les agotó”, afirma en su publicación.

Confirman 57 vuelos cancelados

La empresa administradora del aeropuerto, Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), informó que el cierre tuvo lugar de las 20:20 horas del viernes, hasta la 1:20 del sábado. Esto provocó que 20 vuelos quedaran desviados para su aterrizaje, 13 retrasados y 57 cancelados, 21 de llegada y 36 de salida.

Por su parte, en su participación en la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, David Aguilar, coordinador de divulgación de la Profeco, manifestó que con corte al sábado a las 4:30 horas de la tarde, se tenían únicamente 26 quejas. Esto a pesar de que en los videos se observa a cientos de personas varadas en el aeropuerto.

Foto: Especial

Además, Volaris también publicó un comunicado en el que se limitan a señalar “las condiciones climáticas” como causa de las afectaciones. También afirmaron que la situación “quede solucionada a la brevedad”.

Foto: Captura

