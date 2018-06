Advierten riesgos de autopista a SMA

Un experto consideró que es necesario que el Instituto Nacional de Antropología e Historia tenga más recursos para conservar de mejor manera el patrimonio histórico de ese municipio

Catalina Reyes

Guanajuato.- Luis Felipe Rodríguez, cronista de la ciudad de San Miguel de Allende, se manifestó en contra del trazo de la autopista Guanajuato-San Miguel de Allende, proyecto que está detenido porque en caso de construirse afectaría a varias comunidades.

Se podría hacer mejor bordeando la sierra para no afectar las comunidades. No estamos en contra de la autopista, sino de que afecte a las comunidades” Luis Felipe Rodríguez, Cronista de San Miguel de Allende

Durante el foro realizado en el Congreso del Estado sobre el Camino Real de Tierra Adentro, al participar como ponente lamentó que se vuelva a insistir en la autopista Guanajuato-San Miguel de Allende. “Me preocupa porque podría destrozarse lo que ya se ha hecho”, manifestó en referencia a la defensa del patrimonio histórico del municipio sanmiguelense.

Por ejemplo, mencionó las capillas de la ruta, así como la falta de señalética para indicar que sobre la carretera San Miguel de Allende-Guanajuato se localiza el antiguo puente de San Rafael.

Requiere el INAH más recursos, dice

Por eso, el experto consideró que es necesario que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) tenga más recursos para conservar de mejor manera el patrimonio histórico de ese municipio, y además planteó la necesidad de que los guías de turistas, al igual que los cronistas, tengan más capacitación para que no digan “ocurrencias”.

En entrevista posterior con correo, admitió que el segundo trazo que se hizo para el proyecto de autopista Guanajuato-San Miguel efectivamente ya no pasa por la zona arqueológica que inicialmente afectaba el primer proyecto, pero dijo que si se construye “la comunidad queda rota”. Comentó que les ofrecieron a los habitantes hacerles un puente, pero mencionó que no es suficiente para realizar ahí sus ceremonias religiosas.

“Yo creo que se puede hacer, el trazo no debería afectar esto. Algunos estamos inconformes. Se podría hacer mejor bordeando la sierra para no afectar las comunidades. No estamos en contra de la autopista, sino de que afecte a las comunidades”, señaló.

