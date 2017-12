 Advierten de más casos depresivos

La Secretaría de Salud ofrece línea para tratar o solicitar ayuda especial

Luz Zárate

Celaya.- Durante las fiestas decembrinas -sobre todo en estos últimos días del año- incrementan los casos de depresión.

Según la Secretaría de Salud, las depresiones aumentan 10% en la temporada, aunque hay psicólogos que aseguran que la cifra alcanza hasta un 30%.

Publicidad

Es imposible mantener una cifra exacta de personas depresivas, pues hay personas que atraviesan una crisis y buscan ayuda profesional, pero hay una gran mayoría que se queda en casa sin que nadie se percate de lo que vive.

El secretario de Salud, Daniel Díaz, recordó que se cuenta con el Centro de Atención Telefónica para Crisis Psicológica 01 800 290 00 24 al cual puede recurrir alguna persona que se sienta mal o que se percate que algún familiar o amigo está en crisis.

Este centro detecta de manera oportuna a personas con ideación o riesgo suicida y promueve, en caso de ser necesario, la movilización de cuerpos de urgencias. Dicho centro funciona las 24 horas del día los 365 días del año.

El psicólogo José Luis Vázquez mencionó que esto se relaciona con que es una época en que muchas personas hacen un análisis de lo vivido, lo hecho, lo logrado y lo que no se hizo.

“Es una época en que muchas personas comienzan a analizar lo hecho durante todo un año, pero en lugar de ver los aspectos positivos se inclinan por lo negativo. En este mes hay más personas que presentan síntomas de depresión, hay personas que no saben ser felices y se deprimen cuando ven que muchos a su alrededor disfrutan la vida, pero ellos no pueden. Para algunos es producto de una introspección por la pérdida de un ser querido, por las metas no logradas, por aparentes fracasos que autoasume la gente y que muchas veces no le da el valor que debería ser”, explicó.

La Secretaría de Salud alertó que se debe poner atención en las personas que presentan conductas suicidas, para evitar situaciones lamentables.