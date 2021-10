Cuca Domínguez

Salamanca.- El abogado defensor de los derechos de los migrantes, Omar Silva, alertó a la población en general para que no sean víctimas de fraude, luego de que el gobierno de Canadá detectó que con documentación falsa están reclutando trabajadores supuestamente para llevarlos a laborar a ese país, lo cual ha sido desmentido, porque el programa que se tiene no funciona de esa manera.

“El contrato que están utilizando, dice Secretaría de Relaciones exteriores, pero la cancillería nada tiene que ver con la contratación de trabajadores agrícolas; la persona que los estaría contratando además de la documentación oficial, les tiene que garantizar vivienda limpia, digna, alimentación adecuada y la transportación segura“.

Sin embargo, denunciaron que el membrete utilizado no es el adecuado, el logo no corresponde a la actual administración, pero son detalles en los que la gente no se fija. Además, de acuerdo con el abogado, la autoridad que realmente está encargada es la Secretaría del Trabajo y Previsión Social junto con el Servicio Nacional de Empleo, “son las únicas autoridades encargadas de este programa de trabajadores agrícolas temporales hacia Canadá, pero no regula lo relacionado a las visas H2A, que son las que se otorgar a los trabajadores temporales hacia Estados Unidos”, precisó.

Silva destacó que esta información fue difundida por propio gobierno de Canadá y se la habían mandado para que la publicara en la página oficial de las organizaciones con las que trabaja.

Estas acciones se tomaron luego luego de que más de 500 trabajadores quedaron varados en Tijuana y de ellos unos 325 eran guanajuatenses.

Por ello es que alerta de este nuevo fraude y luego de que en el caso que ocurrió de los 500 trabajadores, informaron que fueron contratados en una vivienda en la ciudad de Celaya y otros más de la zona sur informaron que a ellos los mandaron a una oficina que estaba en Querétaro.

El abogado dijo esperar que la Secretaría del Migrante y las propias familias le estén dando seguimiento a estos temas por lo ocurrido con los 500 migrantes varados en la frontera, pues es necesario que el gobierno del estado esté al pendiente de este tipo de situaciones.

Precisó que le enviaron este contrato del Ministerio de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía de Canadá (IRCC), pues precisamente esta dependencia la que tiene un acuerdo con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, para reclutamiento de las personas en coordinación con el Sistema Nacional de Empleo.

“Desafortunadamente no hay en el país, alguien que atienda las quejas que puedan salir por los posibles fraudes que pudieran surgir; hasta este momento no se tiene información precisa si hay o no afectados, cuántos pudieran ser o de las zonas de residencia, esperamos que hasta ahora no resulten afectados”, finalizó.

