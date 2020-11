Cuca Domínguez

Salamanca.- Los líderes empresariales del Consejo Coordinador Empresarial, la Asociación de Empresarios y Ejecutivos de Salamanca, así como de la Canaco advirtieron que el regreso al semáforo naranja afectará la economía del municipio y adelantaron que se incrementará el desempleo y el cierre de negocios y empresas para el fin del año, pues sería catastrófico regresar a rojo.

Raymundo Gómez García, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), dijo que el retorno al semáforo naranja es una decisión que afecta al sector empresarial, “y lo más grave es que, de seguir así, habrá cierre de negocios de manera definitiva porque los ahorros de los empresarios ya se han acabado y esto traerá un panorama desalentador para todos”.

“Si no acatamos las medidas todos vamos a regresar al semáforo rojo y eso será catastrófico para todos los sectores; no aguantaremos un encierro más, en todo el año no hemos tenido una recuperación económica; es hora de que todos asumamos nuestra responsabilidad, no debemos relajar las medidas y debemos de seguir las indicaciones sanitarias”, advirtió.

Prevén más desempleo

Gerardo Arredondo Hernández, presidente de la Asociación de Empresarios y Ejecutivos de Salamanca (AEES), llamó a la población para que atiendan las normas de salud, “porque de lo contrario esto se volverá un semáforo rojo y traerá graves afectaciones como el desempleo porque los patrones ya no pueden sostener la plantilla laboral”.

Dijo que el sector empresarial corre el riesgo de no poder salir de otro semáforo rojo, “incluso a la fecha hay muchos que cerraron sus puertas, hay otros que la tenemos muy difícil, hay comercios que sí abrieron porque eran de primera necesidad, pero de cualquier forma las ventas han bajado”, comentó.

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), Francisco Javier González Mijes, dijo que es urgente seguir con las medidas sanitarias para poder revertir el semáforo naranja, de lo contrario la afectación será severamente grave.

Incrementando el número de infectados e incluso el número de fallecidos y que es el resultado de haber relajado las medidas en festividades pasadas.

Adelantó que las ventas por el Buen Fin, estarán afectadas por el cambio de semáforo, porque no se permitirá exceso de personas en los comercios, con las medidas sanitarias respectivas, pero si habrá una afectación grave, lamentó.

EZM

