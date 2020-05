Advierten contagio masivo en Cereso si no se toman medidas

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- De no reforzarse las medidas de prevención en el Cereso de León, en poco tiempo se podría tener un contagio masivo de Covid-19 en virtud de que ya hay un caso confirmado, advirtió la diputada del PVEM, Vanessa Sánchez Cordero, quien propuso que a los familiares de internos se les solicite un certificado para poderles permitir el ingreso a este y otros centros penitenciarios.

Sánchez Cordero opinó que aunque no se puede prohibir el acceso a las visitas si se tienen que establecer mecanismos para restringirlas.

“Hay que valorar y ponderar cuál es el derecho que queremos garantizar porque se trata de derechos humanos de los reos, de recibir las visitas y también es un derecho contar con salud, sería cuestión de que las autoridades determinaran si es posible prohibir las visitas al mínimo y casi casi, pedir un certificado de prueba para quien quiera hacer estas visitas; yo entiendo que es una situación difícil porque no se puede prohibir el que se hagan visitas pero sí para garantizar la salud de los reos, deberían tomarse medidas muy drásticas”, indicó.

Lo anterior luego de que además del interno que dio positivo a coronavirus, el riesgo de propagación de Covid-19 es latente en virtud de que dicho Centro de Reinserción Social tiene una sobre población de 200 internos; pues de acuerdo con datos del Sistema Penitenciario Estatal al cierre de 2019 había mil 852 internos, cuando el máximo que puede albergar son mil 626 personas.

Los pone en evidencia

A decir de la legisladora local, el contagio de un interno pone en evidencia que no están siendo suficientes las medidas y a ello se suma que al haber sobre población y las condiciones en las que viven los reos, no permitirá que se cumplan con las medidas de sana distancia.

Agregó que, aunque las autoridades están implementando medidas de prevención como la colocación de filtros para detectar a personas que presenten algún síntoma, hay familiares que son asintomáticos por lo que aún y con esos filtros, resultará difícil poder evitar algún contagio.

“Creo que vamos a ver por ahí dentro del Cereso que no será el único contagiado y evidentemente no están siendo suficientes las medidas y podrá ser un poco más estricto el control y no solo establecer filtros normales y tomar la temperatura porque las condiciones en las que viven los reos, están para que puedan tener un contagio masivo en todo el Cereso”, indicó.

Por último dijo que lo ideal es que los Ceresos sean realmente Centros de Reinserción Social y que no sean lugares de confinamiento en donde se mete a las personas que han sido condenadas a cumplir sentencias.

