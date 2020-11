Gilberto Navarro

Guanajuato.- Debido al aumento de casos de Covid en la capital la Dirección de Salud municipal advirtió de clausuras a negocios que no cumplan con las medidas de salubridad, mientras que la Secretaría del Ayuntamiento, señaló que analizan la restricción a la entrada al centro histórico.

Este lunes entró en vigor el retroceso del semáforo de salud estatal a naranja, con lo que se restringen aforos y actividades, por lo que la titular de salud municipal, Minette Rodríguez señaló que sigue el llamado a la ciudadanía a que se queden en casa y anunció que habrá operativos tanto en el primer cuadro de la ciudad, como en la zona sur, para que los establecimientos comerciales cumplan con las medidas de salubridad, de lo contrario serán clausurados.

“Traemos la indicación de ponernos muy estrictos con el semáforo, entonces la invitación es a que no sean clausurados, que estén constantemente vigilando las medidas, poner sus filtros, en caso de que un ciudadano detecta aglomeración de personas, pueden reportarlo al 911 y estará acudiendo a tratar de dispersar y que se use cubrebocas, pero si no acatan las medidas nos veremos en la necesidad de clausurar los establecimientos”.

En este sentido, el Secretario del Ayuntamiento, Héctor Corona León, sostuvo que es necesario que la ciudadanía obedezca en el cumplimiento de las indicaciones de las autoridades de salud, pero se están analizando nuevas estrategias y una de esas puede ser la de restringir el ingreso al municipio, como se ha hecho en otras ciudades.

“Pedimos conciencia, vemos que no hay, la gente no cree en la pandemia, hasta que en sus hogares ve la pandemia y la muerte, creen, puede haber una multa, incluso las restricciones a entrar a ciertos cuadros, al casco histórico de la ciudad, no queremos que esto suceda, pero si esto sigue se tendrán que tomar medidas muy tajantes”.

Por su parte el titular de Fiscalización y Control, Gustavo Bück afirmó que, aunque los eventos, bares y restaurantes están permitidos en esta etapa del semáforo de salud, tendrán una vigilancia estricta en el aforo de asistentes.

“Vamos a estar revisando los aforos, que cumplan los establecimientos que tengan permiso de alcoholes y también con los comerciantes en la vía pública que cumplan con la sana distancia, los eventos no están prohibidos, para los permisos vamos a valorar, si están cumpliendo o no los salones, para otorgar los permisos”.

