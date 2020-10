Nayeli García

Guanajuato.- El gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo advirtió que los integrantes de su gabinete que aspiren a un cargo de elección popular deberán de separarse del cargo y pidió que tanto ellos como cualquier funcionario público de otro nivel que tenga ese tipo de aspiraciones no se distraigan de sus puestos de trabajo.

“Yo lo que les diría es que no se desconcentren, que trabajen en el puesto y el día que busquen, quien decida del nivel que sea directivo o abajo, alguna candidatura que se separe del cargo por obvias razones, pero por el momento nadie me lo ha manifestado no tengo esa platica con ninguno todavía, entonces a trabajarle duro”, señaló el gobernador en entrevista en Irapuato.

El gobernador señaló que hasta el momento ningún integrante de su gabinete le ha manifestado algún interés por contener en las próximas elecciones, pues consideró que aún no es tiempo para hablar sobre el tema, sin embargo señaló que si su decisión ir por la contienda que le echen ganas y trabajen duro.

Diego Sinhue consideró que el hecho de que varios integrantes de su gabinete sean nombrados como posibles candidatos para cargos de elección popular es algo positivo, pues habla de que están haciendo un buen trabajo y están dando resultados al frente de los cargos que están ostentando.

En caso de que decidan contender por alguna candidatura, señaló que será la decisión de cada uno de ellos, puntualizó el gobernador, ya que señaló que ni él ni nadie es dueño de las personas y cada quién es libre de elegir el rumbo que quiere seguir en su carrera política.

Descartó que los servidores públicos tengan por el momento algún plazo para decidir o no contender en las elecciones o renunciar o no a su cargo, pues consideró que hasta el momento de la entrevista no era un tema que se haya puesto sobre la mesa.

En las últimas semanas columnistas y expertos políticos señalado a integrantes del gabinete de Gobierno del Estado como posibles candidatos a las alcaldías de diferentes municipios como en el caso de Irapuato, se habla del secretario de Salud, Daniel Díaz, del secretario de Finanzas Héctor Salgado e incluso del subsecretario de vinculación políticas, Alfonso Ruiz Chico; para León se ha mencionado a Luis Ernesto Ayala, secretario de Gobierno como candidato del PAN a la presidencia de León, mientras que para Celaya, se dio el nombre de Mauricio Usabiaga, secretario de Desarrollo Económico como uno de los perfiles, junto con Roberto Castañeda Subsecretario de Administración y Eficiencia de las recursos Naturales del Sector Rural de la SDAyR, entre otros.