Advierte SEG que realizará investigación en preescolar

De acuerdo a la directora del Jardín de Niños ‘Ingeniero Ponciano Aguilar’, las cuotas que se solicitan, serían para la compra del material de mantenimiento de la institución preescolar

Javier Huerta / Jesús Rodríguez

Guanajuato.- El delegado regional de la Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG), Nicolás Gutiérrez Ortega, asegura que la Secretaría está totalmente en contra de cualquier condicionamiento en ninguna institución de educación perteneciente a la misma, esto luego de que el pasado miércoles se diera a conocer que en el Jardín de Niños ‘Ingeniero Ponciano Aguilar’, ubicado en la colonia de Mellado, se prohibiría la entrada a niños cuyos padres no pagaran la cuota voluntaria de 550 pesos.

Sin embargo, dice que este tipo de cuotas son necesarias para el mantenimiento y compra de material de limpieza de las escuelas, pero de ninguna forma deberían ser obligatorias y mucho menos condicionar a los padres si no las dan.

Agregando que la delegación ha sido muy insistente con los directivos y profesores para que no cobren estas cuotas de manera obligatoria y mucho menos participen en la administración de este tipo de cuotas, pues se trata de un tema que es netamente del Comité de Padres de Familia.

En el caso de preescolar ‘Ingeniero Ponciano Aguilar’, el delegado dijo que se iniciará una investigación para poder proceder, pues no tenían conocimiento alguno del problema, después de esto se aplicaría un proceso disciplinario por cometer una falta administrativa, de ser cierta la denuncia, por no ir de acuerdo a los procedimientos que establece la Secretaría.

Defienden padres a directora

Al respecto, correo se entrevistó con diversos padres de familia del Jardín de Niños ‘Ingeniero Ponciano Aguilar’ para conocer su postura en este tema.

“Con motivo a que no se va a dejar entrar a niños al kínder si no se paga la cuota, no es nada cierto y es accesible la cuota; lo puedes ir pagando como tú puedas”, afirmó una madre de familia.

Tutores de este plantel citaron que esta medida se implementó por parte de la responsable del preescolar, conjuntamente con el Comité de Padres de Familia.

“La cuota es voluntaria, el gobierno no pone para el mantenimiento. La escuela necesita para labores de limpieza y mantenimiento, en caso de que tú no puedas solventar, nadie te va a prohibir el acceso de tu hijo a la escuela” mencionó otro padre de familia.

