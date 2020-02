Advierte OMS no se conocen tratamientos efectivos contra coronavirus

Redacción

Reino Unido.- Al menos 42 esqueletos humanos fueron encontrados el pasado diciembre en un terreno donde se construye un edificio cerca de la ciudad de Milton Keynes en Inglaterra.

Según los expertos, los restos podrían datar de hace más de mil años.

Las personas fueron enterradas con las manos atadas y como fueron sepultadas juntas, los investigadores suponen que podría tratarse de presos ejecutados. Sostienen que podría ser la tumba más grande encontrada en el Reino Unido.

La compañía constructora fue acusada de ocultar el hallazgo, ahora los restos son analizados para determinar la antigüedad de la tumba, lo que podría demorar meses, aunque pequeños objetos encontrados cerca de los esqueletos pueden ser de ayuda para estimar la fecha.

A resident historian says the fact that the skeletons' hands were bound indicates they were prisoners who had been executedhttps://t.co/5UJK0K8rmv

— MK Citizen (@mk_citizen) January 30, 2020