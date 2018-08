Advierte Navarro mano dura con transportistas

Con respecto al aumento el alcalde electo manifiesta que hubiera sido bueno que sólo se aprobara un peso y luego de que los concesionarios cumplieran aumentar el otro peso

María Espino

Guanajuato.- Respecto al incremento a la tarifa del transporte público, el alcalde electo, Alejandro Navarro, dijo considerar que dos pesos fueron de más y que hubiera sido bueno que se aprobara un peso y luego de que hubieran cumplido con algunos de los acuerdos se avalara el otro peso, sin embargo la decisión ya se tomó y ahora los transportistas deberán cumplir los acuerdos pactados.

Advirtió además que desde el inicio de su gestión habrá mano dura y que no se tentará el corazón con el gremio del transporte público y si se comprometieron a cambiar el parque vehicular el 31 de diciembre, lo deberán cumplir.

“Nosotros no nos vamos a tentar el corazón con los transportistas y si quedaron el 31 de diciembre de estar cambiando estas unidades, sin duda se tendrán que cambiar, así se llegó al acuerdo y deberán cumplir (…) estaremos pendientes de que los estén cumpliendo, ya que ellos mismos se pusieron la soga al cuello”.

Navarro mencionó que en tanto no se consume con lo pactado, no se hablará de otro incremento, y en caso de que no estén dispuestos a cumplir buscarán otras empresas que presten el servicio.

Aunque reconoció que el incremento era necesario, señaló que de los 18 acuerdos que se pactaron “hay algunos que se me hacen absurdos, hay otros que si valen la pena y hay otros que creo se deberán de revisar, (…) en la próxima administración municipal se revisarán cuales no son limitativos y se pudieran ajustar”.

Agregó además que se debe estar más firme en temas como el antidoping y la revista mecánica para brindar un mejor servicio.

Proceso de transición

Alejandro Navarro adelantó que la próxima semana comenzará el proceso de transición, para lo cual ya tiene conformado el equipo que lo apoyará en esta etapa, no mencionó nombres, sólo dijo que también la siguiente semana lo dará a conocer.

Se supo, de manera extraoficial, que dará prioridad a Seguridad Ciudadana y Servicios Públicos municipales.

RC