Advierte la Profeco de gel ‘patito’ y caro

Anna Maciel

Irapuato.- Ante la creciente pandemia del Covid-19, el director de la Oficina de Defensa del Consumidor (Odeco) de la Profeco en la zona Bajío, Armando Guzmán, mencionó que algunos establecimientos, se han ‘puesto listos’ y han aprovechado la contingencia para vender gel antibacterial ‘patito’ e incluso, hasta más caro.

Explicó que estos productos, no cuenta con las especificaciones de la Norma Oficial Mexicana (NOM) para ser comercialGelizados, por lo que incluso, podría causar daños a la salud y señaló que esto se da en establecimiento informales, en donde hasta la venden en botes de agua vacíos.

“Los geles antibacteriales que estamos verificando, no es que sean falsos, sin embargo, es un gel que no tiene el etiquetado que la Norma Oficial Mexicana exige, y esto puede traer consecuencias, al no cumplir con las características de desinfección u otra que pueda hacerles daño. Entonces, decirle a la ciudadanía que si no tiene etiqueta, no lo compren y acudir a instancias formales para hacerlo”, manifestó el funcionario.

En cuanto al costo, el director explicó que los precios que se tienen regulados dentro de la Odeco, son de 27 a 30 pesos por bote de gel antibacterial de 600 mililitros aproximadamente, por lo que, dadas las circunstancias de contingencia, se han dedicado a monitorear que los establecimientos no se aprovechen de la situación para vender más caro este tipo de productos.

“Otra cosa que estamos monitoreando, es la elevación de costos de manera justificada, cuando nos llega una denuncia de un gel antibacterial que lo están dando a costos de 90 pesos y rebasa los parámetros que nosotros tenemos de un gel antibacterial de tantos mililitros, acudimos cuando el consumidor hace una denuncia al establecimiento y le pedimos justificación ante esta alza”, comentó.

Agregó estos lugares pueden ser acreedores a multas y hasta la suspensión de dicha mercancía, por lo que invitó a los ciudadanos que sientan que han sido violentados sus derechos como consumidores, a levantar una queja, ya que hasta el momento se cuenta con tres denuncias por elevación de precios en tiendas de cadena nacional en este tipo de productos.