Advierte Hicks que el PAN ‘pierde fuerza’

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- Frente a militantes panistas de la capital del estado, el diputado federal del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, admitió que las mediciones de encuestas sobre las preferencias hacia Acción Nacional no son alentadoras, por lo que advirtió que, si Acción Nacional no muestra una diferencia en las próximas elecciones, “el resto de la historia es de consecuencias muy peligrosas”.

Así lo señaló al presentar la conferencia ‘visión de México desde el Legislativo’ en donde manifestó que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se está moviendo entre la ocurrencia y la perversión.

Señaló que a nivel nacional, el PAN sigue siendo la segunda fuerza política, pero que la diferencia con el primer lugar ocupado por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) es bastante grande, “¿Cuánto valemos en este momento? Es una pregunta que queda en el aire, pero la diferencia de ahí al primer lugar es inmensa”.

Dijo que a nivel nacional y de acuerdo con encuestas, lo que se advierte es que por ejemplo, el PRI perderá ocho gubernaturas de las 12 que tiene, “pensemos en la noche del 6 junio y si nos dicen el PRI perdió y ganó Morena, la votación es diferente (…) no quiero ser catastrofista pero las mediciones de encuestas no son muy alentadoras en este momento”, en los lugares en donde tenemos ciertos márgenes de posibilidad (…) como Querétaro (…), pero no es el caso de todos”.