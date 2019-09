Advierte exsecretario ejecutivo del SNSP crecimiento en inseguridad y violencia

Juan Miguel Alcántara Soria señaló que en la Propuesta del Presupuesto Egresos de la Federación no se vio el incremento en materia de seguridad

Nayeli García

Irapuato.- El ex secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública Juan Miguel Alcántara Soria advirtió que la inseguridad y la violencia va a seguir en crecimiento pues no existe una estrategia de contención y atención a las causas de la delincuencia.

El ex funcionario federal señaló que en la Propuesta del Presupuesto Egresos de la Federación no se vio el incremento en materia de seguridad esperado para los municipios, cuyas policías no están fortalecidas.

Sentenció que el Gobierno Federal habla de una Guardia Nacional para combatir la inseguridad, pero ésta está atada de manos contra los delincuentes y no puede actuar contra los criminales.

Dijo que el presidente Andrés Manuel López Obrador no puede estar pidiendo a las mamas de los criminales que les llame la atención, sino que debe de establecer una verdadera estrategia de seguridad.

