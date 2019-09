Advierte Ebrard que México no cederá ante las presiones de EEUU

A pesar de que las cifras son positivas para los intereses y deseos de Washington, el gobierno de Trump pide más esfuerzo para frenar la migración

Washington.- El secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, encabeza una delegación mexicana que arribará hoy a la Casa Blanca para evaluar acuerdos de control migratorio pactados hace 90 días, con el fin de evitar la imposición unilateral de aranceles. Sin embargo, a pesar de que las cifras son positivas para los intereses y deseos de Washington, el recibimiento no será tan caluroso como desearía Ebrard, quien salió a advertir que México no es ni será un tercer país seguro.

Ayer, a 24 horas de la reunión, el gobierno de Estados Unidos insistió en que México “tiene que hacer más” en cuanto a control migratorio. Ya adelantaba el viernes ‘The Washington Post’ que la administración Trump temía que México se “duerma en los laureles”. “Necesitamos que hagan más. Necesitamos que México haga más”, insistió el comisionado del servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), Mark Morgan. Si bien reconoció que “México ha tomado pasos significativos y sin precedentes para ayudar a controlar el flujo de migrantes hacia nuestra frontera”.

Las cifras de detenciones en la frontera presentadas ayer por Morgan, estadística que se utiliza para analizar los cruces fronterizos, confirmaron el avance que el canciller Ebrard hizo el viernes: en agosto fueron detenidas 64 mil seis personas, un descenso de 56% con respecto al pico máximo de aprehensiones de mayo, cuando se superaron los 144 mil.

Para EE. UU. parece no bastar. “Necesitamos estar seguros que mantienen sus esfuerzos; que la Guardia Nacional esté enfocada en su tarea, que continúen unidos y expandan el MPP [protocolo de protección de migrantes], un punto de inflexión sobre contener el flujo [de migrantes]”, apuntó Morgan. Instó a las autoridades a trabajar en labores de inteligencia binacional y desarrollar acciones concretas en localizaciones estratégicas.

En México no gustó el tono de Morgan ni las amenazas de que propuestas como las de un pacto de tercer país seguro –que permitiría a Estados Unidos rechazar a los solicitantes de asilo, si éstos no han buscado primero refugio en suelo mexicano-, podrían estar sobre la mesa, una idea con la que Washington está interesado, con México o cualquier otro país de la región. “Acabo de escuchar declaraciones del encargado del CBP. Reitero frente a las presiones: México no es ni aceptará ser tercer país seguro, tenemos mandato en ese sentido del presidente y es consenso en el Senado de todas las fuerzas políticas. No lo aceptaremos”, tuiteó Ebrard.

Honduras firma

Estados Unidos habría logrado que Honduras aceptara convertirse en tercer país seguro para que los nicaragüenses y cubanos que pretenden obtener asilo permanezcan en suelo hondureño mientras avanzan sus trámites, reveló ayer el periódico hondureño ‘La Prensa’.

