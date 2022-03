Aunque dijo apoyar la propuesta, Diego Sinhue reconoció que no hay suficientes armas para policías en sus días libres

Fernando Velázquez

León.- El gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo respaldó la propuesta de reforma para que los policías puedan cargar con su arma aunque estén en sus días de descanso, pero advirtió que el problema no se resolverá si no hay más presupuesto para la compra de armamento.

La semana pasada, el diputado federal, Jorge Espadas Galván, presentó una iniciativa de reforma a la Ley federal de armas de fuego y explosivos con la finalidad de que los elementos de seguridad pública puedan llevar consigo su arma de cargo, incluso cuando estén descansando.

El mandatario estatal indicó que la propuesta de dar armas para policías en sus días libres es buena, pero en estos momentos no podría ser aterrizada, ya que muchas corporaciones no cuentan con suficientes armas para que un policía pueda tener una en todo momento.

“Es complicada la propuesta. Aunque yo me he mostrado a favor de ella, es muy complicada porque, por ejemplo, los policías del turno de la mañana entregan las armas al de la tarde, por lo que si se aprobara esa reforma no habría armas suficientes para que se las lleven a su casa, o dejarían desarmados a quienes están en activo. Entonces es un problema también financiero y también de compra de armas, porque nosotros no estamos autorizados para hacerlo, es a través de la Sedena”, dijo.

Diego Sinhue comentó que lo positivo de la iniciativa es que se pone sobre la mesa el tema, el cual tendrá que ser analizado muy a detalle justo para que pueda llevarse a cabo de forma efectiva.

Además, indicó que Guanajuato todavía no recibe un solo peso de los 2 mil millones de pesos presupuestados por la Federación para equipar a las policías municipales del país.

Iniciativa ya fue presentada

El diputado federal panista, Jorge Espadas, presentó la inicitiva par armar a policías en su día de descanso en el Congreso de la Unión el pasado jueves 24 de febrero, con lo que espera dar solución a la violencia que sufren los oficiales en todo el país, pero principalmente en Guanajuato.

“Sí es un tema complicado para los elementos de seguridad no tener herramientas que les permitan defenderse”, dijo una semana antes de presentar la propuesta.

Las personas policías en estados y municipios, arriesgan su vida por nuestra seguridad, justo es que cuando salen de turno cuenten con la posibilidad de portar un arma para su propia seguridad y defensa. Presenté iniciativa para ello @Mx_Diputados @diputadospan pic.twitter.com/h8OgyAfVTT — Jorge Espadas (@JorgeEspadasMX) February 25, 2022

Antes, el diputado panista Martín López Camacho, ya había tocado el tema, aunque ya advertía que se debía analizar su viabilidad.

“Es un tema que se tiene que analizar sobre dos perspectivas. Primero, que pudiera ser una estrategia viable para que los policías puedan tener mayor seguridad”, dijo al respecto.

Por su parte, la oposición no ve esta alternativa con buenos ojos, y más bien critican que se trata de una medida sacada al vapor, sin que asegure que con esto se detendrían los homicidios de policías.

“Me parece un poco incipiente también nada más llevar su arma de cargo con ellos, pues puede que no sirva tampoco. Hay que ver hasta donde es una medida de protección. Creo que requiere de un estudio profundo de la iniciativa. Además, medidas simultaneas paralelas que apoyen la seguridad de los policías. No una cosa aislada”, señaló la diputada federal priista, Sofía Carvajal.

