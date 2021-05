Advierte Canaco más cierre de negocios en Salamanca por pandemia

Cuca Domínguez

Salamanca.-De acuerdo con el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), Óscar Macías Jasso, a los poco más de 200 negocios establecidos que por diversas razones cerraron en el último año, se suman un número indefinido que están en riesgo de bajar la cortina por bajas ventas.

Ante esta situación, dijo que durante la reunión que sostendrán con la Secretaría de Desarrollo Económico se planteará la implementación de algunas estrategias para que la recuperación del sector, porque en este momento está dañado.

“A poco más de 15 días de haber asumido la dirigencia de la Canaco nos hemos encontrado con negocios que están al borde del cierre, negocios que han cerrado y no han podido reabrir; por ello este organismo buscará ayudarles para su reapertura (…)”, afirmó Macías Jasso.

Dijo que en este momento no hay cifras precisar de cuantos negocios están en riesgo de bajar la cortina, “pero es fácil observar que en cualquier zona del municipio hay locales cerrados, muchos en renta, por ello es que se requiere reactivar la economía”.

Economía dañada

“Los comerciantes nos están diciendo que no sacan ni para la renta, por ello se requiere una estrategia que realmente sí ayude al comercio establecido; porque se dice fácil consumir local, pero no es suficiente, la estrategia tiene que ir más allá, que llegue hasta la raíz del problema, porque la verdad es que no hay recurso, la ciudadanía tiene su economía dañada para ir a comprar”, comentó.

Finalmente, dijo que la afectación se ha dado a todos los sectores del comercio, “la problemática es generalizada, por ello la reactivación tiene que ser de todos los sectores”, urgió.

ndr