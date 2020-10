Redacción

México.- Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, el presientes Andrés Manuel López Obrador aseguró que los gobernadores que integran la Alianza Federalista y que amagan con romper el pacto federal que no tienen posibilidades de hacerlo.

Afirmó que el bloque persigue únicamente fines electorales.

“Están en su derecho, pero no hay ninguna posibilidad de que rompan el pacto federal, primero porque si tienen vocación democrática deberían consultarle a los ciudadanos. Les recomendaría mandar obedeciendo… segundo porque se tendría que hacer una reforma a la Constitución que tendría que aprobarse en el Congreso… Habría controversias… Qué es lo que está sucediendo, que estamos en temporada de elecciones, se están agrupando en contra nuestra pensando que así van a tener votos (…) No hay ninguna preocupación, no hay nada que temer, porque la gente ya no se deja manipular”, dio el mandatario.

Esto luego de que los gobernadores mencionaran que si AMLO hace oídos sordos a sus demandas y no los atiende, ellos acudirían a instancias internacionales por su rechazo a la extinción de los 109 fideicomisos a petición de López Obrador.