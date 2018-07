Advierte Alcántara reforma para la portación de armas

Alcántara Torres, lamentó la muerte del joven asesinado al resistirse a un asalto cuando salía de convivir con su hermano en un restaurante el fin de semana pasado

Nayeli García

Irapuato.- El alcalde interino, Francisco Xavier Alcántara Torres advirtió que los resultados en materia de seguridad no se van a ver mientras no haya una reforma para la portación de armas de fuego, y los homicidios van a continuar.

“Que no se tome la decisión seguiremos montados en ese dicho, de que mientras no haya una reforma no podrá haber resultados en la inmediatez como la gente lo exige”, comentó ante la muerte de Mauricio, el joven que fue asesinado al resistirse a un asalto cuando salía de convivir con su hermano en un restaurante el fin de semana pasado.

Francisco Xavier lamentó la muerte del joven, y aseguró que la corporación tiene la indicación de reformar la seguridad y colaborar con la Procuraduría General de Justicia en el Estado para aportar toda la información que se tenga y esclarecer el homicidio.

“Es reiterativo que digamos que la puerta giratoria, pero mientras que no haya una reforma al artículo 19, y haya una ampliación al catálogo de delitos, esto va a seguir sucediendo, por eso la ciudadanía no termina de entender cuál es el beneficio de la reforma penal y los teóricos podrán decir que es lo mejor. Podrán defender el sistema pero quienes vivimos día a día la problemática de la seguridad podemos afirmar que mientras no haya una modificación y se amplíe el catálogo de delitos que se puedan imputar sin posibilidad de salir a la calle, este fenómeno seguirá y continuará”, comentó.

Dijo que esta situación perjudica el trabajo de las policías municipales que detienen a delincuentes, son dejados en libertad, y señaló a los legisladores locales y federales como los responsables de tomar la decisión y poder cambiar la situación de inseguridad que se vive.

Van por más Fortaseg

El alcalde interino, Francisco Xavier Alcántara Torres comentó que durante la visita de Enrique Peña Nieto buscará tener más acceso a recursos del programa de Fortaseg, pues señaló que Irapuato es uno de los municipios que ha cumplido con el reforzamiento del equipo de la corporación y ha logrado tener resultados en la disminución de los delitos.

Comentó que este lunes, el secretario de Seguridad Ciudadana, Samuel Ugalde García, viajó a la Ciudad de México para presentar los proyectos necesarios y acceder a más recursos del Fortaseg.

Irapuato recibió este 2018, 19 millones 907 mil 301 pesos para capacitación y equipamiento de sus policías, logrando un incremento del 3.8 por ciento, en comparación con el 2017, que fue obtuvo 19 millones 160 mil 759.

“El tema de Fortaseg van dirigido al fuero común y atentan con la ciudadanía directamente y nosotros hemos tenido baja, la percepción de la gente no está fortalecida totalmente, pero sigo sosteniendo que Irapuato va por el camino correcto”, dijo.