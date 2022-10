La diferencia en la autopercepción de hombres y mujeres de 13 años en Guanajuato tiene una perspectiva de género

Óscar Jiménez

León.- Se puede pensar en las redes sociales, los estereotipos, las críticas de los demás y muchos otros factores que propician el descontento de las jóvenes para con su cuerpo. Lo cierto es que las cifras son alarmantes: el 40 por ciento de las adolescentes de 13 años en Guanajuato no acepta su cuerpo.

Acompañado del índice de felicidad establecido por la encuesta realizada como parte de la estrategia Planet Youth y que analiza el personal de la Secretaría de Salud de Guanajuato (SSG), se topa con otros hallazgos, que se relacionan. Las jóvenes guanajuatenses de esta edad tienen una batalla constante con la percepción de su cuerpo.

Según esta encuesta, solo el 60 por ciento de las mujeres de 13 años que estudian la secundaria en el estado de Guanajuato están conformes con su cuerpo. En los hombres, el nivel de aprobación es del 80 por ciento.

*La Secretaría de Salud de Guanajuato difundió información desagregada (hombres y mujeres) de los 26 municipios que fueron encuestados en 2022. En los 20 municipios restantes el levantamiento se realizó en 2021, pero no existe el dato específico del género de los encuestados.

Autopercepción tiene una perspectiva de género

A decir por la psicóloga Saori Suguita -especialista que colabora en el programa Planet Youth-, esta condición se debe principalmente a las exigencias que se remarcan sobre las mujeres.

“Claro que esto tiene que ver con una perspectiva de género, y no lo podemos ver desde otro lugar. A las mujeres se nos exigen ciertos estereotipos de cómo tiene que estar nuestro cuerpo, cómo nos tenemos que ver. Y si no cumplimos con este patrón, pensamos que nuestro cuerpo no es el correcto”.

Expuso que a través de estas metodologías, se ha intentado analizar la autoaceptación, la forma de relación, autonomía, propósito de la vida, crecimiento personal, entre otros factores que impactan en los jóvenes. Pero hay ciertas condiciones que impactan, como la relacionada al factor corporal.

“Los hombres tienen menor exigencia y menor dificultad laboral”, advirtió la especialista. “Para ellos (hombres) hay mayor acceso para la mayoría de las cosas, y tienen más oportunidades”.

Estudian los resultados de la encuesta

El médico Manuel Aguilar Romo, encargado del área de Salud Mental de la SSG, especifica el porqué del impacto de la encuesta en los jóvenes, así como los motivos de su realización.

“Es una metodología basada en el método científico y permite identificar la problemática del sector en donde se están desarrollando los jóvenes. Con ello se alcanza a visualizar el motivo por el que se da el problema”, afirma.

“Las encuestas nos permiten entender el ambiente en el que se están presentando las situaciones, y a partir de ahí, trabajar con los papás”, agregó.

El estudio forma parte del programa Planet Youth. Este persigue el objetivo de alejar de las adicciones a los adolescentes de Guanajuato creando barreras de protección. Una de ellas es conocer qué hacen los menores de edad para sentir aceptación de sus grupos de amigos y que están dispuestos a hacer.

Los adolescentes de Guanajuato caen a las adicciones por presión social. Foto: Martín Rodríguez

