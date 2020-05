Admiten guionista de ‘Los Simpson’ que la serie predijo el año 2020

Redacción

Australia.- Una influyente angustiada de Gold Coast tuvo un colapso la semana pasada porque la pandemia de coronavirus provocó una caída de seguidores en su cuenta de OnlyFans, que era su principal sustento.

Billie Beever, que tiene 113,000 fanáticos de Instagram y se apoya a sí misma publicando contenido para adultos en el sitio web de suscripción, lloró al revelar que ya no puede pagar su renta.

La mujer de 27 años cobra $ 12.99 al mes por el acceso a sus fotos y hace extra a través de consejos y solicitudes, pero los fanáticos desempleados ya no pueden permitirse seguirla.

“Todos en la televisión siempre hablan de cómo todos han perdido sus empleos y la gente ya no puede pagar nada, pero estoy perdiendo suscriptores en OnlyFans y esa es mi principal fuente de ingresos”, sollozó Billie en un video de TikTok ahora eliminado.

Ella continuó: ‘No puedo pagar mi renta, no puedo trabajar. Incluso si tuviera que volver a trabajar, ¿qué se supone que debo hacer? Los clubes de striptease están todos cerrados, ni siquiera puedes estar cerca de alguien debido al distanciamiento social.

‘No tengo nada más para mí, no tengo otro talento. No tengo nada más. No puedo bailar, no puedo cantar, no puedo hacer nada. No entiendo lo que se supone que debo hacer. Solo quiero que todo vuelva a la normalidad para que la gente pueda seguir suscribiéndose ”.

Billie decidió archivar el video de su perfil de TikTok después de recibir comentarios abusivos. Ella le dijo a Daily Mail Australia el lunes que se percibió erróneamente.

La rubia admitió que se unió a la plataforma para adultos OnlyFans después de dar la bienvenida a su primer hijo en 2019. Dijo que la flexibilidad se adapta a su estilo de vida como madre que se queda en casa.

‘Fue instantáneamente una excelente manera de generar ingresos para mí y ahora es mi principal fuente de ingresos. Todavía realizo espectáculos de striptease y bailes, pero durante este período de aislamiento esa no es una opción ”, dijo Billie.

Ella dijo que afecta su salud mental y quiere cambiar esto al crear conciencia y convertirse en un defensor de los trabajadores de la industria del sexo.

‘Realmente quiero que más personas entiendan y sean conscientes de que hacemos más que simplemente tomar una foto y subirla. Tenemos que encontrar clientes, marketing, publicidad, tenemos que editar fotos para cumplir con ciertos criterios “, explicó Billie.

‘Tenemos que tener contenido continuamente, tenemos que forzar nuestros cuerpos como lo hace un trabajador, y las personas tienen la audacia de decir que el trabajo sexual no es un trabajo real. Es completamente alucinante.

Ella continuó: ‘Recibo odio a diario porque soy solo una puta, una puta, y que debería estar disgustado conmigo mismo. Amo mi trabajo, elijo mis propios horarios, mantengo a mi hija, permito lo que la gente puede y no puede ver, tengo el control de mi cuerpo ”.

El sitio web de suscripción para adultos OnlyFans ha llegado a nuevas audiencias en los últimos meses, después de que varias estrellas conocidas de la realidad australiana se hayan registrado en la plataforma.

Vanessa Sierra de Love Island Australia y Edyn ‘Mac’ Mackney están ganando dinero vendiendo contenido en el sitio web, que promueven a través de Instagram.

Rhyce Power, de Casado con First Sight, afirma que puede ganar hasta $ 55,000 al mes antes de impuestos para OnlyFans, y que los fanáticos pagan más por el contenido personal.

También te puede interesar

Con información de Daily Mail

RC