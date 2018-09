Admite Graue poca labor ante violencia en UNAM

El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México asegura que se tendrá que reestructurar el área de vigilancia de CU para eliminar a los grupos ‘porriles’ en la máxima casa de estudios

Ciudad de México.- El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Enrique Graue, reconoció que el trabajo para eliminar a los grupos ‘porriles’ en la máxima casa de estudios ha sido insuficiente, por lo que planteó una reestructuración en el área de seguridad.

“Hemos venido trabajando en ello, obviamente esto ha sido insuficiente, parte de las recomendaciones tienen que salir de la Comisión Especial de Seguridad del Consejo Universitario, tenemos que reestructurar el área por completo de la mano de trabajadores, estudiantes y profesores”, dijo ayer al salir de la casa de transición, donde se reunió con el Ejecutivo electo, Andrés Manuel López Obrador.

El rector de la máxima casa de estudios dijo que AMLO fue solidario con la UNAM, luego de que un grupo de ‘porros’ agredieran a estudiantes frente a la Rectoría. A pregunta de los medios de comunicación, el rector rechazó que autoridades universitarias sean cómplices de los grupos ‘porriles’.

Luego, en un videomensaje, López Obrador pidió al rector de la UNAM actuar de manera legal, sin encubrimientos, pero, sobre todo, que se castigue a los responsables y se mantenga la autonomía de la Universidad. Acompañado por el rector, López Obrador indicó que ambos coinciden en que los estudiantes han actuado con plena responsabilidad al exigir que se termine la violencia en la UNAM.

“Hay tanta madurez y responsabilidad en los jóvenes, que no será fácil que intereses de otro tipo quieran montarse en el movimiento para desestabilizar, porque no tendrían base de dónde sustentarse (…) otro tipo de demandas con otros propósitos no tendrán asidero”, advirtió el político tabasqueño.

El presidente electo explicó que ambos coincidieron en que las demandas de los jóvenes son justas “y, como tal, espero se atiendan”; aseguró que pronto se volverá a la normalidad. Llamó a los universitarios a no caer en provocaciones y a no aceptar la violencia.

Buscan a más

La Procuraduría capitalina anunció que solicitó 15 órdenes de aprehensión contra 10 presuntos ‘porros’ que participaron en la gresca.

El procurador Edmundo Garrido indicó que ya se logró la detención de Marco Antonio Camargo García (29 años), estudiante de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán. “Son nueve por el delito de motín, cinco por tentativa de homicidio y una por lesiones”, refirió.

