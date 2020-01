Admite diputado que falta legislar para proteger datos

El presidente de la Comisión de Seguridad Pública dijo que es necesario que quede bien establecido en la ley, salvaguardar la identidad de los elementos policiacos, para que no sean blanco de la delincuencia

Gilberto Navarro

Guanajuato.- Es necesario reformar la ley para que los municipios puedan cumplir con la Ley de Transparencia y al mismo tiempo proteger la identidad de los elementos de seguridad para salvaguardar su integridad.

Lo anterior lo señaló el diputado local del PAN, y presidente de la Comisión de Seguridad Pública en el Congreso del Estado, Rolando Alcántar Rojas, quien dijo que es necesario que quede bien establecido en la ley, salvaguardar la identidad de los elementos policiacos, para que no sean blanco de la delincuencia.

Correo dio a conocer que 16 de los 46 municipios, difunden el listado íntegro de sus elementos de policía municipal, con sus nombres, grados y salarios, a pesar de que la difusión de esa información vulnera las leyes de transparencia y la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Las alcaldías que exhiben los datos personales de sus policías son: Abasolo, Acámbaro, Celaya, Comonfort, Cortazar, Cuerámaro, Huanímaro, Jaral del Progreso, Manuel Doblado, Ocampo, Pénjamo, Purísima del Rincón, Santa Catarina, Tarimoro, Victoria y Yuriria.

“Sería bueno puntualizar, quien tiene el criterio que ayude a garantizar la integridad de los elementos, nunca podemos menoscabar ningún esfuerzo para salvaguardar la integridad de los elementos, porque son los delitos que más lastiman a la sociedad, podría ser una buena materia del legislativo para establecerlo de manera clara y puntual, en el caso de los policías cual fuese el criterio”, dijo el legislador.

Consideró que dentro de la construcción de las leyes de transparencia, no es que no se haya tomado en cuenta este criterio, sino que se debe de actualizar la ley para que no queden brechas abiertas a interpretación de cada uno de los órganos en este tema.

“Por parte de las unidades de información, no es que incumplan la ley, sino que tienen criterios diferentes de interpretación”, señaló.

Añadió que un criterio que sí están cumpliendo de manera adecuada los municipios, es no dar información mucho más sensible, como los domicilios de los elementos policiacos.

Añadió que hará un análisis para impulsar las reformas necesarias para garantizar la reserva de las identidades de los policías, “perfectamente podemos circularlo a la agenda legislativa para tener un mecanismo donde quede verdaderamente puntualizado”.

Se debe revisar la ley: alcalde

El alcalde de Acámbaro, Alejandro Tirado Zúñiga, señaló que como alcaldes deben tratar de impulsar alguna iniciativa de ley en el Congreso local y federal para que sean confidenciales los datos personales de los elementos de seguridad y autoridades policiacas.

Agregó que es preciso proteger a los policías dada la riesgosa función que desempeñan, “si todavía lo complementamos con los datos que se vierten en acceso a la información los hace más vulnerables (…) habrá que ver hasta dónde nos permite la ley; y sin violarla, tratar de protegerlos y de no dar su identidad y datos personales, esto lo vamos a revisar en el municipio”. Comentó que revisará con la dependencia de Acceso a la Información, “para ver el margen que la ley nos da, como son los datos personales y verter lo que nos permite la ley”.

