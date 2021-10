1.- Administración pública a debate

Diego Sinhue Rodríguez

Precisamente cuando en el Cámara de Diputados el titular de la Auditoría Superior de la Federación, David Colmenares, recordaba que en promedio las finanzas estatales y municipales dependen en 90 por ciento de los recursos federales, en León el gobernador Diego Sinhue Rodríguez, formulaba a los 46 ayuntamientos la desaparición de dependencias de atención a la salud, educación, juventud y de la mujer para aplicar los recursos en seguridad pública.

Fue una sugerencia rayando en el regaño porque los ediles no se toman en serio el tema de seguridad; de paso se impuso de ejemplo al sostener: “yo desaparecí Juventud, desaparecí INIFEG y se hacen ahorros, no me gusta despedir gente, pero eso pide la ciudadanía, seguridad, y que nos cuiden más policías”. Sólo un dato al calce: los alcaldes son nuevos y no han cometido ningún pecado en seguridad. El desastre es una herencia maldita incluso de su gobierno.

Es probable que solamente algunos municipios pudieran pagar a sus policías un salario mensual de 18 mil a 24 mil pesos. Los recursos con los que cuentan los gobiernos, estatal y federal, distan “demasiado” de los municipales. Ahí, donde hace sangre y carne la realidad, en donde se encaran los problemas sociales en particular la pobreza y violencia e impunidad, es el municipio. Los ajustes del gobernador todavía no han mostrado sus grandes virtudes, la inseguridad es la carta del estado y los rezagos sociales persisten.

Y mientras eso sucedía, en León se ajustaba la administración municipal. Por mayoría el cabildo que preside Alejandra Gutiérrez readecuó la operación de sus dependencias, fusionando varias de ellas y desapareciendo 147 plazas administrativas, lo que permitirá ahorrar 36 millones de peso en la nómina. Sobresalieron la disminución de 80 plazas administrativas en la Secretaría de Seguridad, Prevención y Participación Ciudadana, lo que permitirá destinar 18 millones de pesos al equipamiento del personal operativo. Mientras que en Comunicación Social se disminuyó el equipo de trabajo de 36 a 19 plazas, un ahorro de poco más de 5 millones de pesos, dinero que irá a gasto social. También dijo adiós al “City Manager”. La alcaldesa reordenó la casa, fortaleció la seguridad y no abandonó el desarrollo social.

2.- Justicia Laboral

Héctor Tinajero

Hoy inicia el gran puente de muertos, la ocasión será aprovechada por el Poder Judicial del Estado de Guanajuato, que preside el magistrado Héctor Tinajero Muñoz, para afinar detalles en el nuevo sistema de justicia laboral, que pondrá en marcha precisamente al retorno, el 3 de noviembre en Irapuato.

A partir de ese día todos los conflictos pasarán, primero, al Centro de Conciliación Laboral del Estado de Guanajuato para la salida negociada, de no lograrse, entonces formarán caso en las salas del Tribunal de Justicia Laboral. Una nueva experiencia para jueces y para litigantes, lo que además permitirá acabar con el coyotaje.

Las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje ya no recibirán denuncias, se abocarán a resolver los pleitos pendientes, una doble estructura que pesará en el erario, a menos que los muchachos del subsecretario Marco Rodríguez le pongan “ganitas” y ayuden al gobernador a disminuir la carga antes de los fatales cinco años que plantea su subordinado en la hamaca

3.- Liberarán el servicio privado

Luis Ernesto Ayala

Similar a otras cuestiones en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación impone el orden constitucional como en los casos de los matrimonios del mismo sexo y el aborto, resulta que un Tribunal Colegiado en materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, declaró “inconstitucional” la Ley de Movilidad del Estado, que exige a quienes trabajan en Uber u otras plataformas contar con un permiso para trabajar. El gobernador, Diego Sinhue Rodríguez, ingresó al Congreso local una iniciativa de reforma para enmendar el error.

La propuesta elimina permisos y sólo deja al gobierno estatal verificar automóviles y habilidades de los conductores. La persecución contra los choferes de Uber y otras plataformas, desde el gobierno de 3M, fracasó y el mercado ajustará, sin duda, lo que vendrá con las concesiones de taxis. Es el libre mercado.

Junto a la reforma señalada, el mandatario anexó otra: trasladar el registro de licencias y permisos de conducir de la Secretaría de Gobierno a la de Seguridad Pública, la nueva tarea de Alvar Cabeza de Vaca. Corresponde ahora a Luis Ernesto Ayala Torres cerrar la pinza: liberar al fin el mercado del servicio de transporte privado y fortalecer la estrategia de seguridad estatal.

De la Valija. Una hora de grilla

Se esperaba que para la sesión plenaria del Congreso Local el tema estelar fuera la cosificación que el presidente de la República hizo de los panistas del estado: “corruptos e hipócritas”, así que llegó puntual y se aprovechó la tribuna para sudar la calentura: la diputada morena, Alma Alcaraz, sólo colocó la frase y sobrevino la andanada. La mayoría de los charlistas, se refirieron a la corrupción de morenos y panistas. La diputada albiazul Margarita Rionda colgó en el tendedero legislativo a la familia de AMLO, para cuestionar: ¿quiénes son los hipócritas?

En medio de la batahola emergió la mesura, el moreno David Martínez habló de su experiencia en la UNAM para señalar que le “extrañó” las reacciones de López Obrador contra la universidad, para sostener que la UNAM puede con esto y más, “no se espanten”. La panista Susana Bermúdez cuestionó a Alma por qué desertó del PAN; ella le devolvió, querían implicarla en una transa y se dieron una hora de balazos con salva hasta que el presidente Armando Rangel, les tocó la campanita para decir que le resultaba “penoso fungir como maestro de escuela llamando a los niños al orden”. Una hora de pura grilla.

Vanessa Montes de Oca Mayagoitia

Antes que el consumismo, la nueva delegada debe promover la cultura de la prudencia y el cuidado en las compras de los consumidores, a quienes tiene el deber de proteger. El Buen Fin, sin duda es un ejercicio de promoción comercial que alienta oportunidades de compra a buen precio, un aliciente para la economía y más tras la crisis derivada de los efectos de la pandemia de COVID-19, pero también es oportunidad para los vivales. Vanessa Montes de Oca Mayagoitia, nueva delegada de la Procuraduría Federal del Consumidor, que ha hecho el salto en el trapecio del PRI a Morena tras no ver perspectiva de candidaturas, encontró rápido cobijo de la mano del titular de la dependencia. Tiene la oportunidad de sobresalir defendiendo a los consumidores.

Su aparición estelar tras su nombramiento, lo hizo junto a la CANACO, promoviendo el Bien Fin. Hará falta más que cuatro módulos en plazas comerciales y telefonistas para devolver la confianza a la población sobre el papel de Profeco.