“En mi caso el único refugio que tengo son las drogas y solamente así me siento bien”, dice Jesús, un adicto de Pénjamo

Manuel Arriaga

Pénjamo.- El consumo de drogas es un infierno para quienes lo viven pero además para la familia de la persona que se vuelve adicto a ellas. En Pénjamo, las drogas han impactado de manera importante a la juventud y son la causa principal de la violencia que ha aflorado en los últimos años.

Jesús, de 28 años de edad, es originario de Pénjamo, y a lo largo de dieciséis años ha vivido con el lastre que le han dejado las drogas.

“En mi casa había muchos problemas y no tenía el apoyo de mis padres ni de nadie. Yo andaba desde muy temprano en las calles, ahí me volví así debido a que mi familia me golpeaba mucho. Yo crecí con un resentimiento hacia ellos”, citó el penjamense.

“No es nada fácil, ahorita yo no veo la mía porque es muy fácil entrar pero no salir. Cada vez te hundes más y más. A veces las personas dicen que sí se puede salir de la drogadicción, pero en mi caso el único refugio que tengo son las drogas y solamente así me siento bien”, afirmó.

Jesús asegura que comenzó a consumir drogas a los 12 años.

“Toda mi infancia me la viví en las drogas y todavía sigo en ellas, no es nada fácil”, reconoció el entrevistado.

“Ser drogadicto no te hace mala persona”

El consumo de drogas ha provocado que Jesús sufra incluso el rechazo de su familia, que le impide ver a sus dos hijos.

“Hasta me corren cuando voy. Está canijo porque siendo yo un drogadicto mi familia no me aceptan, hasta me niegan. El ser drogadicto no significa que uno sea malo con la gente”, señaló.

“A los jóvenes les aconsejó hacer todo lo posible por alejarse de las drogas y más del cristal. Desde la primera vez que lo pruebas ya es muy difícil de que lo dejes, se vuelve en una necesidad hasta que te convierte en adicto”, concluyó.

Factores sociales fomentan el consumo de drogas

De acuerdo con un estudio realizado por la Facultad de Psicología de la UNAM en 2016, Pénjamo es una ciudad con un riesgo riesgo macrosocial de consumo de drogas mediano alto, con un índice de 1.199, por debajo de otras ciudades gunajuatenses como León (1.200), Abasolo (1.201) o Juventino Rosas (1.209), pero por encima de Yuriria (1.198), Purísima (1.197), San José Iturbide (1.196) o Silao (1.184).

Según este estudio, la ciudad de Guanajuato con el mayor índice de riesgo macrosocial para el consumo de drogas es Guanajuato capital, con una puntuación de 1.586.

Los factores de riesgo macrosociales son los entornos sociales más amplios en los que se desarrolla el individuo y que conforman una influencia importante en el desarrollo de trastornos como el consumo de drogas.

Algunos de estos factores se relacionan con variables demográficas y geográficas que de alguna manera afectan a los niveles de bienestar, explica el estudio.

Guanajuatenses comienzan a consumir drogas desde los 13 años

La edad promedio en la que los guanajuatenses comienzan a consumir alguna sustancia adictiva es a los 13 años. Así lo informó el pasado 11 de agosto Jessica Carmona Sánchez, titular de la Jefatura de Riesgo Psicosocial de la Secretaría de Salud de Guanajuato.

En una charla que ofreció en las oficinas de la CICEG, la funcionaria estatal refirió que la principal droga de inicio en la entidad es el alcohol. Esto ya que concentra el 47% de los casos. Es seguida por el tabaco, con el 32%, y la marihuana, con el 14%.

Sin embargo, destacó el crecimiento sostenido que han tenido los casos atendidos de drogas en Guanajuato por la adicción al cristal. En el 2020 representaban el 41% de los pacientes y un año después fueron el 51%.

Monitorean adicciones de jóvenes guanajuatenses

En julio de este año, se presentaron los resultados de la encuesta “Juventud y Bienestar 2022″, que forma parte del programa estatal Planet Youth. En ella se entrevistó a 61 mil 416 estudiantes guanajuatenses de 26 municipios y de tercer año de secundaria en escuelas públicas y privadas. Todos en una edad entre 14 y 15 años.

De ellos, el 21% probó alcohol a los 13 años o antes. Además, el 9% aceptó haberse embriagado en los últimos 30 días.

Respecto al tabaco, El 9% dijo haber probado cigarrillos a la edad de 13 años o antes y el 3% afirmó fumar diariamente.

Y en cuanto al consumo de mariguana, el 7% admitió haber ingerido marihuana alguna vez en su vida; mientras que el 4% usó marihuana en los últimos 30 días.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes (Encode) de 2014, el 18.8% de los estudiantes de secundaria y bachillerato de Guanajuato ha consumido drogas por lo menos alguna vez en la vida; 15.8% ha consumido drogas ilegales (18.5% hombres y 13.3% mujeres) y 6.1% drogas médicas (4.3% hombres y 7.7% mujeres).

