Adeuda seguro, 15 mdp a la Conagua ¡desde 2015!

La principal razón que esbozan los representantes de la aseguradora es que en los robos no ha habido violencia, por eso no pagan

Nayeli García

Irapuato.- Desde hace más de tres años, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) no ha podido recuperar al menos 15 millones de pesos por infraestructura robada, pues las aseguradoras no quieren hacer válidos los seguros, al no haber sido robos con violencia.

El delegado de la Conagua, Humberto Navarro de Alba, comentó que los robos de infraestructura hidráulicas se siguen dando, pese a las denuncias que se han impuestos en colaboración con el Distrito de Riego 011, desde que se encontraba al frente Ricardo Rosas y ahora con Agustín Robles, sin embargo los atracos no cesan.

Aunque todo el equipo está asegurado, dijo que las compañías de seguro, piden muchos requerimientos para poder hacerlo válido, al grado de caer en lo incomprensible.

“Hemos tenido problemas con el seguro, que el seguro quiere que sea robo con violencia y quiere ver a la gente muerta para que nos pague la infraestructura y hemos hablado un poco en este caso con la aseguradora a través de la Comisión Nacional del Agua para que flexibilice las políticas para recuperar a través del seguro la infraestructura que nos vuelan”, comentó.

Los robos se dan con más frecuencia en el corredor industrial, pero específicamente en Irapuato, Salamanca y Salvatierra, pero con más frecuencia en la ciudad fresera.

“Nos piden las aseguradoras para cubrir los daños y robos, que están pidiendo, y es algo que no entiendo, quieren ver a la gente mutilada, asesinada para poder pagar los gastos”, cuestionó.

Sin embargo, no descartó que los ladrones sean de ‘la casa’ pues se roban equipo especializado cuya ubicación conocen perfectamente.