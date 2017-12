Adeuda la Sedatu 5 mdp al Municipio

El recurso es el pago de los constructores locales, el cual no se ha realizado; nada nos han validado, dice alcalde

Salamanca.- El alcalde Antonio Arredondo Muñoz, dijo que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) les adeuda unos 5 millones de pesos, correspondientes a su aportación de acciones que se realizaron desde 2016; además de que en este 2017, no pudieron bajar ni un peso, pese a que se presentaron proyectos por 11 millones de pesos. “No nos ‘pelan’, ya hemos mandado oficios a Rosario Robles y a todos los involucrados y nada”, precisó.

“No nos queda más que pedirle a la Sedatu que nos ‘pele’, que nos pague los 5 millones de pesos que nos adeuda del 2016 por lo menos, luego de que los proyectos para el 2017 se nos quedaron en el tintero” Antonio Arredondo Muñoz

Señaló que el recurso es el pago que adeudan a los constructores locales que realizaron las obras, por lo que el Municipio está buscando la manera de cubrir el adeudo, “porque ellos terminaron las obras y no se vale que no se les pague”, asimismo puntualizó que ha tenido reuniones con el actual delegado, pero él dice que no le han autorizado el traslado de los recursos.

“Sé que hay dinero, nos lo han comentado de las propias oficinas de la Sedatu, pero hasta este momento, no hemos tenido respuesta, ni del pago de los recursos del 2016 y mucho menos sobre si nos van a apoyar con algo en este 2017, que ya se está terminando, nosotros terminamos los proyectos, tenemos las concurrencias y nada nos han validado”, dijo.

Arredondo Muñoz dijo que está cansado de mandar correos y oficios a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano dirigidos a la titular Rosario Robles.

“Ya vamos para un año y nos han podido entregar lo que nos deben y nosotros no le podemos quedar mal a la gente, por ejemplo a los constructores locales, estamos viendo como le hacemos para pagarles”.

Agregó, “no nos queda más que pedirle a la Sedatu que nos ‘pele’, que nos pague los 5 millones de pesos que nos adeuda del 2016 por lo menos, luego de que los proyectos para el 2017 se nos quedaron en el tintero. No pudimos desarrollar proyectos del programa hábitat, el monto era de unos 11 millones de pesos, para urbanizaciones, sobre todo para los polígonos de las zonas más necesitadas”, concluyó.

