Box, un enlace cultural 'Adelitas Team' recibe en SMA a peleadoras de Canadá

Jorge Ramos Pérez

San Miguel de Allende.-Sin ninguna motivación más que promover el deporte y la cultura de sus respectivos países, los equipos de boxeo ‘Adelitas Team’ de San Miguel de Allende y ‘Wonder Woman de Victoria’, Canadá, comenzaron un programa de intercambios culturales entre sus peleadoras.

En esta ocasión, las jóvenes canadienses Jill Doucent y Britynn Carter pasaron un mes en México con la líder y entrenadora del Adelitas Team, Laura Leyva, quien en entrevista con Periódico Correo compartió que además de enriquecer su boxeo con el estilo mexicano, las boxeadoras se llevan una experiencia de vida inolvidable.

“Es una experiencia bien padre que cualquier atleta de todos los deportes se merece tener, por todo su esfuerzo, su dedicación y sus ilusiones”, afirma.

“Vas, pierdes y te regresas”

Laura Leyva asegura que la idea de los intercambios surgió de las pláticas que sostuvo con Helen Connor, entrenadora de Wonder Woman, durante el evento que se llevó a cabo en Canadá en mayo pasado, y donde compitieron 11 peleadoras de Guanajuato y una de Aguascalientes.

Ahí, Laura y Helen coincidieron en que cuando las boxeadoras y cualquier deportista visita otro país para un torneo o evento, apenas pasan algunos días y no tienen la oportunidad de absorber la cultura y tradiciones locales.

“De ahí salió la idea, para que las niñas no nada más vayan y compitan y las regresen, que eso pasa mucho en los torneos oficiales olímpicos, que siempre van, participan y los regresan, y en el peor de los casos pierdes y te regresan. No conoces el país, no aprendes nada, no sales, no viajas, no nada. Entonces dijimos: estaría padre que conocieran más”, explica.

Esta inquietud las motivó a organizar el programa de intercambios para que boxeadoras de México y Canadá tengan verdaderas experiencias en el extranjero, que las ayuden a no solo a mejorar su boxeo, sino que también las haga crecer cultural y personalmente.

“Yo como mexicana y guanajuatense y sanmiguelense me siento orgullosa de mi tierra, de mis raíces, y no alcanzas a conocer la zona en una visita de cuatro días. Y allá lo mismo…”

Jill Doucent y Britynn Carter: canadienses en Guanajuato

Las entrenadoras acordaron comenzar de inmediato con los intercambios. Debido a que las pugilistas mexicanas acababan de visitar Canadá, decidieron que lo mejor sería que las canadienses vinieran a México, y tras obtener el permiso de sus padres, Jill Doucent y Britynn Carter resultaron elegidas.

Ambas pasaron un mes en México con Laura Leyva, quien las acogió en su propio hogar en San Miguel, donde aprovecharon para empaparse de la cultura mexicana.

“Se van felices y con un montón de recuerdos. Las traje por toda la zona (…) las llevamos a un montón de lados, lo más que se pudo en un mes. Entrenaron todos los días, corrían a las 6:00 de la mañana…”, comentó.

Y además del apartado cultural, el intercambio permitió que tanto las peleadoras canadienses como las mexicanas que entrenaron con ellas, absorbieran estilos diferentes y desconocidos que mejoraron su boxeo.

“Ellas tenían la idea de que las mexicanas son bien aguerridas, bien entronas. Las mexicanas tenían miedo de que las canadienses son supertécnicas. Pero lo que acaba de pasar en este mes es que se conocieron como atletas, simplemente, como una igual que tú, con las mismas ilusiones y el mismo esfuerzo”.

Laura señaló que entre ambas partes boxeadoras, hubo mucho aprendizaje en el entrenamiento y en todo lo técnico del boxeo de cada país.

Una última competencia en Ensenada

Jill y Brit finalizaron su estadía en Guanajuato esta semana, pero todavía no abandonan México, pues aún tienen una competencia en Ensenada, desde donde volarán de regreso a Canadá.

Dicha competencia la organizó Laura desde San Miguel de Allende, en colaboración con el equipo local Alpha Team. Y además de Jill y Brit, viajará de Guanajuato un contingente de 42 jóvenes de Guanajuato capital, San Miguel de Allende, Celaya y León, San Luis Potosí y Aguascalientes.

Pero además de las peleas, las entrenadoras aprovecharán el torneo para planear más eventos e intercambios, incluso con la posibilidad de comenzar a viajar a Europa.

“Este fin de semana vamos a platicar con Cancún con otras personas que se van a unir, y ya tenemos a Tijuana para trabajar en norte, centro y sur de México. Ya tenemos el acuerdo con Canadá, viene la entrenadora a platicar también, y estamos en pláticas ya casi cerradas también con Dinamarca y España”, reveló con emoción.

Mexicanas van a Canadá

Con todo esto, lo primero que viene para ‘Adelitas Team’es el intercambio ya pactado con Wonder Woman en Canadá. Por eso, en las próximas semanas partirán las primeras boxeadoras guanajuatenses a tierras canadienses.

Y aunque México recibió solo a dos peleadoras de Wonder Woman, Laura negocia la posibilidad de que sean tres boxeadoras mexicanas las que vayan a la ciudad de Victoria.

“Yo recibí tranquilamente a las dos niñas en mi casa, y Helen va a recibir a las mías allá en su casa. Queremos ver la posibilidad de que se vayan tres niñas, tres mexicanas. Yo ya tengo a las tres candidatas”, aseguró.

Además, Laura tiene en planes otro evento en noviembre, este sí profesional con sus boxeadoras y boxeadores más avanzados. La función se llevará a cabo en San Miguel de Allende, y servirá para recaudar fondos para sus siguientes viajes.

“Estamos en pláticas para que en noviembre se haga otro evento. Ese evento va a ser de boxeo profesional, de los que llevan el estandarte de Adelita, nuestros muchachos grandes…”

Pero el evento estelar de Adelitas Team será sin dudas el torneo que organizarán en enero de 2023. Ahí Laura espera reunir todos los lazos de amistad que ha forjado, y recibir en San Miguel a peleadoras provenientes de Canadá, Estados Unidos, Tijuana, Cancún, y hasta España y Dinamarca.

Por lo pronto, se dice satisfecha con lo que han logrado por iniciativa propia entre entusiastas del boxeo de todo el mundo. Y estos intercambios son la mejor prueba de ello.

