Adele se divorcia y le cuesta 170 millones de dólares

Ciudad de México.- Lady Gaga estuvo presente en la conferencia que dio el director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesu, que dio para informar sobre el balance de las últimas semanas en lo que respecta a la pandemia del coronavirus, donde la cantante anunció el evento One World: Together At Home, un concierto que tendrá como propósito apoyar a los trabajadores de salud que se encuentran ayudando con la pandemia del Covid-19.

“Queremos resaltar la gravedad de este movimiento cultural histórico y sin precedentes… y queremos celebrar y alentar el poder del espíritu humano”, comentó.

VARIOS COLABORADORES

El show tendrá la colaboración de artistas como Paul McCartney, Billie Eilish, Elton John, Chris Martin, Eddie Vedder de Pearl Jam, Stevie Wonder, Billie Joe Armstrong de Green Day, Andrea Bocelli, Lizzo, Alanis Morissette, J Balvin y Maluma, entre otros.

El concierto está programado para el 18 de abril y será presentado por los comediantes Jimmy Fallon, Stephen Colbert y Jimmy Kimmel.

La transmisión será a través de diversas cadenas de televisión y redes digitales como Youtube, Facebook e Instagram.

APOYO A TRABAJADORES DE LA SALUD

La cantante explicó que el especial One World: #TogetherAtHome no es una recaudación de fondos: “Guarde sus billeteras… y siéntese y disfrute del espectáculo que todos se merecen”.

Este proyecto es una colaboración entre la intérprete de Poker Face y el grupo activista Global Citizen, junto con la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS mencionó que ellos quieren hacer un esfuerzo para combatir al coronavirus.

“Mientras la pandemia del Covid-19 continúa, reconocemos que las personas y los gobiernos quieren hacer todo lo posible para protegerse a sí mismos y a los demás. Nosotros también”, comentó.