Contraretrato

Erandi Bermúdez Méndez

La discusión en torno a una posible reforma electoral es un distractor para desviar la atención de un verdadero peligro: el nuevo modelo educativo que propone el gobierno federal. Así lo cree el senador del PAN, Erandi Bermúdez Méndez.

Sostiene que Andrés Manuel López Obrador sabe que tal reforma no pasará, porque además no le conviene, pero el presidente quiere hacer ruido para que no se descubran sus verdaderas intenciones.

La estrategia para las escuelas contempla maestros que sean líderes comunitarios, eliminar los grados y aplicar evaluaciones flexibles. Lo anterior, al panista le suena a comunismo.

Bermúdez afirma que el subsecretario de Educación, Luciano Concheiro Bórquez, declaró que “México necesita un modelo de educación comunista”. La presunta cita se dio en un debate en el Colegio Nacional.

Sin embargo, esas no fueron las palabras del funcionario de la SEP. El 27 de abril, Concheiro aprovechó el micrófono para celebrar los 100 años del Partido Comunista en México y manifestó: “debemos proponernos el comunismo como sociedad emancipada de toda explotación del ser humano y de destrucción de la naturaleza”.

Como en otras ocasiones, no hay un sustento detrás de las críticas de Erandi Bermúdez a la 4T. La SEP no ha dado detalles del modelo, y el senador ya teme que se abra una brecha entre la educación pública y privada, porque asume que la primera brindará conocimientos deficientes y una ideología de adoctrinamiento. El presidente nos quiere pobres, expresa alarmado el panista.

Sin temor a representar a una oposición sin alternativas, que da ‘pelea’ sólo a través de opiniones alarmistas, al preguntarle si el PAN tiene una contrapropuesta a ese gran distractor que es la reforma electoral, Bermúdez contestó que no está en su agenda.