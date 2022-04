Liberales y Conservadores

Amador Narcia

El análisis de los resultados de la consulta para la revocación de mandato lleva a ver quién de las posibles “corcholatas”, abiertas y cerradas, hizo bien la tarea y, con ello, se quita obstáculos hacia el 2024. Desde la Mañanera del día siguiente de este inédito ejercicio democrático salió el mensaje. Vale la pena rescatar lo que es importante para el único elector que les interesa, el presidente López Obrador:



– “Desde luego agradezco mucho a mis paisanos, 627 mil 590 votos. 627 mil 590, casi 36 por ciento del padrón, y a favor 97.3 y en contra 1.5.

– Chiapas, un millón 51 mil, también haciendo un gran esfuerzo. (Con todo y que votaron más de los que había en la lista nominal).

– Campeche, a pesar de no ser un estado con mucha población, pues es un estado también liberal, progresista, 177 mil 228.

– Veracruz, un millón 511 mil 601 ciudadanos, un millón 511 mil ciudadanos, también mucha participación, 26.6 del padrón.

– Tlaxcala también, 241 mil. -Guerrero, lo que hablábamos, 567 mil. -Oaxaca, 645 mil. -Yucatán, y me da mucho gusto, agradezco mucho a nuestros hermanos yucatecos, 356 mil 450.

– Quintana Roo, muy bien mucho, muy bien, también en participación, 272 mil 633 votos. – Hidalgo muy bien, 455 mil 536″.

Y vino entonces el segundo gráfico de resultados. Y NO HUBO ADULACIÓN.

– Ciudad de México, un millón 502 mil votos, también en el… bueno, en la elección pasada el PAN obtuvo creo que un millón en la Ciudad de México y ahora participaron un millón 502 mil.

– Puebla, casi un millón también, muy buena participación. -Nayarit, 171 mil. -Sinaloa es de los estados del norte con más vocación democrática y de cambio, 429 mil. -Morelos, como homenaje a Emiliano Zapata, 276 mil. -Tamaulipas casi 500 mil participaron, 475 mil. – Estado de México, dos millones, es una participación muy considerable, desde luego es el estado con más población en el país, pero dos millones es bastante.

Lee también: Consulta de Revocación en Guanajuato: proceso lento y con faltas a la veda



En las imágenes difundidas por la Presidencia se colocó como “punteros” a Tabasco, la también tierra del actual secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, y la Ciudad de México, gobernada por Claudia Sheinbaum, una de las “corcholatas” con mayores posibilidades de ser beneficiada con la candidatura presidencial de Morena para el 2024.



Pero, ¿qué resultados ha obtenido cada uno:

Claudia Sheinbaum obtuvo 2 millones 269 mil 75 votos en la elección de 2018. Es decir, un 47 por ciento de la votación.



En la consulta sobre el juicio a los expresidentes, en 2021, hubo en la capital del país una participación del 10.3 por ciento, con 806 mil 693 opiniones.

En la consulta del domingo, como lo dijo el Presidente, participaron 1 millón 502 mil 531 ciudadanos, y la participación ciudadana fue de 19.7 por ciento. Más del 80 por ciento no se movilizó y no participó.



En Tabasco estos fueron los resultados en los mismos ejercicios: Adán Augusto López Hernández obtuvo 732 mil 743 votos en la elección de 2018, lo que representó el 61.3 por ciento de la votación total emitida.



En la consulta sobre el juicio a los expresidentes, en 2021, participaron 198 mil 270 personas. Es decir, el 11.2 por ciento. Y en el ejercicio del domingo, votaron 627 mil 590 personas, lo que representa el 35.94% de la votación.



Es un contraste simple de cifras, sin mayor contexto ni variables, para mostrar quien ha ganado más. ¿Será ese un factor en la gran decisión, se acerca la hora de aplicar el plan B en la candidatura a la Presidencia?

Podría interesarte: Diputados acampan en San Lázaro previo a debate de la Reforma Eléctrica