Alfredo Adame peleó con el abogado de Carlos Trejo durante una rueda de prensa, el conductor terminó en el suelo y el video se hizo viral

Redacción

México .- De nueva cuenta Alfredo Adame se ha colocado en los reflectores por empezar una pelea, esta vez con el abogado de Carlos Trejo, durante una conferencia de prensa.

Este martes, durante una conferencia de prensa, el abogado de Carlos Trejo apareció y le reclamó a que no se había presentado a supuesta pelea que tendría con el cazafantasmas; a raíz del conflicto en el que se vio involucrado con una pareja.

Trejo habría advertido al exconductor que se enfrentaran a golpes y lo insultó por haberse peleado con un una mujer el pasado 25 de enero.

“Fui, escuché y pedí la palabras, y me la dieron; me presento, y en eso el señor Alfredo me empieza a insultar, y ahí fue cuando yo dije: ‘a ver, el que no ha ido a las peleas eres tú, el que el día de la rueda de prensa, que sucedió lo de la botella, no hiciste nada'”, externó.

No hay día en el que Alfredo Adame no visite el suelo. pic.twitter.com/2Ea8KRj9ro — Villa (@viilla_) April 5, 2022

Sin pensarlo y tras los reclamos, Adame se levanta de su silla para gritarle, la gresca sube de tono e intenta golpearlo con una patada sin éxito, mientras los asistentes tratan de detener la pelea y calmarlo pero no lo logran y vuelve a tratar de patearlo.

Pero se cae tropieza con las sillas del recinto y se cae, una vez en el suelo sigue lanzando patadas, aunque no le atina al abogado.

La pelea pactada

Luego de los hechos el 25 de enero y la gran cantidad de memes que circularon en internet sobre este conflicto, Carlos Trejo en un video en sus redes sociales, llamó a Alfredo Adame “cobarde”.

Tras lo anterior, se pacto en enfrentamiento que tendría lugar el 17 de febrero, sin embargo el abogado del cazafantasmas asegura que el excondutor y excandidato del extinto partido Redes Sociales Progresistas (RSP) no llegó a la cita.

El origen de la enemistad entre Adame y Trejo

Para Carlos Trejo, el verdadero origen de los problemas fueron los celos de Alfredo Adame por el rating de él cuando se encontraba en el programa “Nuestra Casa”, a diferencia del que el conductor tenía en “Viva la mañana”.

Esto, según el cazafantasmas derivó en un intento de desprestigio que más tarde, llevaría a Adame a realizar un atentado en contra de su persona y que al final terminó con uno de sus trabajadores, de 20 años, muerto.

Adame pelea con abogado Trejo foto: especial

Resulta, dice Trejo, que un día, el exasistente de Adame les llamó para avisarles que el atentado ocurriría afuera de su casa, pero el escritor de “Cañitas” no se encontraba ese día, ya que había perdido su vuelo en otra ciudad y no había llegado. Una bala mató al joven y le pasó muy cerca a su hija, asegura Carlos.

“Dijeron por teléfono ‘avísale a Trejo que van a atentar en contra de él’, poco después se escuchó el disparo, mataron al hermano de mi secretaria, de veinte años, ese es el pleito, esa es la bronca”, contó Trejo.

La reacción de Trejo

Luego de lo sucedido con su abogado, a través de su cuenta de Twitter, Carlos Trejo mencionó “si eso lo hizo mi abogado que no sabe pelear, imaginen lo que le haría yo”. Después publico un video en el que se burla de las “patadas de bicicleta” de Adame.

Mi opinión sobre lo que paso hoy pic.twitter.com/91vfW1n5fk — Carlos Trejo OFICIAL CAZAFANTASMAS (@trejo_oficial) April 5, 2022

MJSP

