María Espino

Guanajuato.- Vendedores establecidos que integran la agrupación Comerciantes y Vecinos Callejón del Beso y Plaza de los Ángeles se quejaron de la ‘competencia desleal’que ha generado la presencia de vendedores que no cuentan con los permisos correspondientes para su realización; así como por la falta de atención del gobierno municipal, a quienes acusan de saber del problema y no hacer nada.

Ante esta problemática, los cerca de 25 integrantes de la agrupación hicieron un llamado para que retiren al comercio no autorizado, cuya presencia abona a generar aglomeración al obstruir el paso.

Norma Luz Gámez Moncada, en representación de los comerciantes y vecinos inconformes, manifestó lo anterior y explicó que el motivo de su molestia es porque se está descuidando el callejón del beso, sitio que, dijo considerar, “se ha convertido en el lugar principal de visitas a Guanajuato y ahora han llegado muchos vendedores ambulantes que antes no existían”.

Gámez manifestó que a la zona han acudido inspectores de Fiscalización y aunque han hecho revisiones no han retirado a los vendedores que no cuentan con permiso, lo que ha provocado que cada vez lleguen más comerciantes irregulares y se vaya convirtiendo el callejón del Beso en “un cuello de botella, más gente, más problemas (…) que nos retiren esos puestos”.

Fiscalización no interviene

Detalló que en la entrada al callejón del Beso se satura porque hay una persona que saca una momia, hay un señor con una carreta de chapulines o cacahuates.

“Luego, a la plaza de los Ángeles llegaron unos vendedores de cobijas, sombreros o de todo para la temporada invernal y, aunque aseguran que Fiscalización sabe del asunto, no ha intervenido pues dicen que ellos no saben nada. No saben de qué se trata”, denunció.

Explicó que la gran afluencia de visitantes que ha habido los últimos tres fines de semana y la presencia de comerciantes irregulares ocasiona que la gente se amontone; por ello los vendedores que integran la agrupación antes referida tuvieron que salir a poner un poco de orden para que la gente se formara.

“Entendemos que en este tiempo de pandemia todo mundo tiene derecho a buscar un ingreso económico, pero no es la forma; Fiscalización estuvo en uno de esos fines de semana en donde nosotros absorbimos totalmente la actividad que debió tener gobierno para organizar. Cuando vino Fiscalización y Protección Civil se molestaron porque estábamos organizando, perdón, pero hicimos su trabajo”, agregó.

Afectan la economía

Resaltó que la presencia de esos comerciantes ambulantes que carecen de permiso les ha significado competencia desleal, ya que los visitantes compran por fuera y ya no llegan a los establecimientos por lo que piden a la autoridad competente haga algo al respecto. Pues además señaló que hay negocios que ya han cerrado porque ya no soportaron la mala situación económica.

“Me parece que el gobierno no está pensado que estamos establecidos y alineados a lo que el gobierno nos pide, (…) no tenemos el apoyo del Municipio. El presidente municipal yo no sé en quienes está pensando, pero no es en nosotros que estamos cumpliendo con todo lo que nos pide. La verdad es que incluso a veces es necedad del gobierno”, detalló.

Además, apuntó que el callejón del Beso y plaza de Los Ángeles se ha mantenido con una imagen buena gracias a los locatarios que se preocupan por mantener limpio. También consiguieron pintura para rehabilitar fachadas, pues aseveró que en años las autoridades de gobierno no les ha ayudado a los vecinos de la zona.

