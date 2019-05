Acusan vecinos a regidora de tráfico de influencias

Aseguraron que el gobierno municipal ya le pavimenta la cuadra de su casa, cuando existen 30 familias que gestionan la urbanización de las vialidades sin recibir respuesta alguna

Manuel Arriaga

Pénjamo.- Habitantes de la Prolongación Reyes Heroles, de la Privada Acámbaro y de la Calle Jerécuaro, en la comunidad Santa Ana Pacueco, acusaron a la regidora independiente, Irma Barajas Martínez, de tráfico de influencias, pues aseguraron que el gobierno municipal ya le pavimenta la cuadra de su casa, cuando existen 30 familias que desde hace 8 años, gestionan la urbanización de las vialidades sin recibir, hasta este momento, el beneficio de las obras.

“Nosotros, desde el 2011 hemos estado gestionando las obras tanto en la presidencia municipal como en el gobierno del estado, y ella en menos de 6 meses que tiene como regidora, ya le van a pavimentar su pedazo de calle, en una cuadra donde sólo se benefician 3 familias y un taller mecánico, eso nos parece injusto” señaló Javier Herrera, uno de los inconformes.

Aseguraron que una comisión de los vecinos de estas calles, buscará hablar con el presidente, Juan José García López, para ver si habrá seguimiento a la petición de urbanización que ellos pidieron desde hace 8 años, o sólo será atendida la petición que realizó la regidora independiente.

“Nosotros no sabemos cómo fue que le hizo, (el domingo) fuimos a hablar con ella y decirle que no era justo lo que estaban haciendo y no nos sabía explicar lo que pasaba, sólo argumentó que ella había metido una solicitud, no sabemos cuándo ni cómo, pero decía que por eso es que ya le están pavimentando la calle”, afirmó una de las madres de familia inconformes.

Destacaron los vecinos que además de la urbanización, estas calles no cuentan con un sistema de drenaje funcional ni tampoco con alumbrado público. Afirmaron que la lista de necesidades las han dado a conocer a los presidentes municipales administración tras administración, quienes han hecho caso omiso a las necesidades de más de 30 familias que sólo buscan mejorar sus condiciones de vida.